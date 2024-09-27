Постекоглу оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Карабахом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал выступление своей команды в матче Лиги Европы против «Карабаха» (3:0).

«Шпоры» остались вдесятером уже на 7-й минуте, когда прямую красную карточку получил Раду Дрэгушин, однако смогли стартовать во втором по значимости еврокубке с победы. Голами отметились Бреннан Джонсон, Пап Матар Сарр и Доминик Соланке.

«Начало выдалось не лучшим. Я был недоволен, так как мы действовали очень небрежно. Мы планировали начать игру в высоком темпе, но, похоже, задержка старта плохо повлияла на игроков.

Реакцию команды на удаление можно считать позитивной, но я недоволен таким началом. Играя в меньшинстве, мы всё равно давили, как и хотели», – сказал в интервью TNT Sports Постекоглу.