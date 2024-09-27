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Лига Европы

«Тоттенхэм» разгромил «Карабах», проведя весь матч в меньшинстве

27 Сентября 2024 • 00:32 Комментировать
Тоттенхэм
3:0
Карабах
окончен

В последнем матче дня в Лиге Европы играли «Тоттенхэм» и «Карабах». Игру задержал ливень, но болельщики получили компенсацию в виде обилия моментов.

На восьмой минуте Жуниньо перехватил мяч в центральном круге у Раду Дрэгушина и готовился убежать на рандеву с голкипером, но защитник «шпор» откровенно схватил его руками и уложил на газон - удаление. Вскоре Ромао ошибся на своей половине поля, после чего Доминик Соланке по центру продвинулся вперёд и отдал пас в правую часть штрафной на Бреннана Джонсона, который низом чётко пробил в дальний угол - 1:0. Абделла Зубир из центрального круга отдал шикарный пас вперёд на Турала Байрамова, который умчался на свидание с голкипером, но вот пробить под прессингом соперника футболист «Карабаха» не сумел. Микки ван де Вен со своей половины выполнил заброс к правому углу штрафной гостей, голкипер зачем-то выскочил из ворот, и Джонсон его легко обвёл, однако футболист «Тоттенхэма» по пустым воротам промахнулся. Элвин Джафаргулиев от левого края штрафной прострелил в центр на Жуниньо, который без сопротивления с семи метров пробил рядом с правой штангой.

Во втором тайме угловой на правом фланге заработали «шпоры», Деян Кулушевски навесил в центр вратарской, кипер вышел из ворот и кулаком выбил мяч на Папа Сарра, который с близкого расстояния добавил снаряд в цель - 2:0. Тут же пенальти для гостей - Байрамов пробил по центру ворот, но игровой снаряд полетел значительно выше цели. Сон Хын Мин по центру продвинулся к штрафной гостей и отдал пас налево Соланке, который с близкого расстояния пробил точно во вратаря. Матеус Силва из глубины отдал пас в правую часть штрафной хозяев, откуда Жуниньо плотно пробил в ближний угол, однако лондонцев в этом эпизоде выручила штанга. Ответ «Тоттенхэма» - Сон Хын Мин получил мяч у левого угла штрафной и пробил практически по центру ворот, голкипер справился, но неудачно отбил снаряд на Соланке, который с близкого расстояния не промахнулся - 3:0. Джафаргулиев получил мяч перед штрафной соперника и с 18 метров пробил в правый верхний угол, а вратарь в фантастическом прыжке сумел вытащить этот выстрел. Яссин Бензия получил мяч в офсайде на правом фланге и навесил в центр вратарской, откуда Жуниньо головой пробил в левый нижний угол, но гол отменен - вне игры.

«Тоттенхэм» провел отличный матч и даже вдесятером обыграл «Карабах».

Протокол игры  
Тоттенхэм3:0Карабах
(1:0) Джонсон Бреннан12'  
(2:0) Сарр Пап Матар52'  
(3:0) Соланке Доминик68'  
Викарио ГульельмоГрэй АрчиДрэгушин Раду  8'Ван де Вен МиккиДэвис БенСарр Пап МатарБиссума Ив  56' 71' (Бентанкур Родриго ( 71') Бергвалль Лукас 12' (Удоджи Дестини ( 12') Джонсон Бреннан 46' (Кулушевски Деян ( 46') Соланке Доминик 84' (Мур Мики ( 84') Хын Мин Сон 71' (Вернер Тимо ( 71')
Запасные: Мэддисон ДжеймсПорро ПедроОстин БрендонЛэнкшир УиллФорстер Фрейзер
Кохальски МатеушСилва Матеус II 79' (Янкович Марко ( 79') Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев Элвин  23'Ромао Жулио 67' (Андраде Леандро ( 67') Андраде ПатрикБайрамов Турал 67' (Аддай Эммануэль ( 67') Бензия ЯссинЗубир Абделла 79' (Гусейнов Аббас ( 79') Жуниньо VI
Запасные: Алмейда РичардАхундзаде НариманМаммадзада СадикБунтиц ФабиянИсаев АлексейКащук АлексейГурбанлы Муса
26 сентября. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Карабах

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