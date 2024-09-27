Хендерсон повздорил с товарищем по команде в матче «Аякс» – «Бешикташ»

Полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон открыто выразил недовольство игрой своего одноклубника.

34-летний англичанин накричал на Бертрана Траоре, предъявив тому претензии за потерю мяча на своей половине поля. Между игроками случилась небольшая потасовка.

После завершения встречи, в которой «Аякс» обыграл «Бешикташ» (4:0), экс-хавбек «Ливерпуля» высказался об инциденте с Траоре: «Честно говоря, это абсолютно нормальное явление, если вы видели мою игру на протяжении многих лет. Это футбол. Мы хотим побеждать, хотим становиться лучше. Иногда игроки ругаются друг с другом, но это хорошо, это держит команду в тонусе», – приводит AFC Ajax слова Хендерсона.