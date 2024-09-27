Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Лион» не оставил шансов «Олимпиакосу»

27 Сентября 2024 • 00:00 Комментировать
Лион
2:0
Олимпиакос
окончен

В стартовом туре Лиги Европы «Лион» больше часа не мог вскрыть оборону «Олимпиакоса».

Французы выдал хороший отрезок в середине первого тайма. Подхватил снаряд в чужой штрафной Александр Ляказетт, обыграл вышедшего из ворот голкипера и пробил с острого угла, но мяч с ворот вынес защитник. После отличного заброса от Ляказетта пробил с острого угла низом Корентен Толиссо, но в падении ногой смог перевести на угловой вратарь. У гостей сместился вдоль линии штрафной Родиней и пробил из-под защитника в дальнюю девятку, но вытянулся в струну кипер и спас свою команду.

После перерыва с дальней дистанции Ляказетт пробивал по воротам после сольного прохода, но гостей на этот раз выручила ближняя штанга. Со штрафного Райан Шерки навесил на линию вратарской, где пробил Ляказетт головой, но в падении вратарь справился. На 65-й минуте Малик Фофана запустил тонким пасом в штрафную соперника Шерки, который с острого угла пробил по воротам, а мяч после рикошета от ноги защитника влетел точно в ближнюю девятку - 1:0. Вскоре поймали соперника на контратаке хозяева - убежал по флангу Уилфрид Заха и прострелил поперек на Саида Бенрахма, который ворвался в штрафную и пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника сфера в нижний ближний угол отправилась - 2:0. После подачи с фланга от Виллиана срезал мяч головой в свои ворота Дуе Чалета-Цар, но после просмотра видеоповтора судья отменил гол, зафиксировав офсайд у футболиста «Олимпиакоса».

Протокол игры  
Лион2:0Олимпиакос
(1:0) Шерки Райан65'  
(2:0) Бенрахма Саид71'  
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиМата КлинтонЧалета-Цар ДуеТальяфико Николас  77'Толиссо КорентенМатич Неманья 67' (Тессманн Таннер ( 67') Шерки Райан 67' (Заха Уилфрид ( 67') Фофана Малик 67' (Бенрахма Саид ( 67') Ляказетт Александр 75' (Микаутадзе Жорж ( 75') Нуама Эрнест 81' (Диавара МамадуII ( 81')
Запасные: Кумбеди СаэльКакере МаксансАбнерОмари ВармедОрбан ГифтВерету ЖорданДескамп Реми
Цолакис КостасРецос Панайотис 83' (Нтои Андреас-Ричардос ( 83') Карму ДавидПирола Лоренцо 68' (Виллиан Боргес ( 68') Марсело Родиней  90'Шикинью Франциску 83' (Вельде Кристоффер ( 83') Гарсия Дани  33' 68' (Стаменич Марко ( 68') Эссе Сантьяго  57'Ортега ФрансискоЯремчук Роман 60' (Костулас Харалампос ( 60') Эль-Кааби Аюб
Запасные: Пасхалакис АлександросБьянкон ЖулианАпостолопулос АпостолосБакулас ТеофанисОливейра СержиуМузакитис ХристосКоштинья
26 сентября. Стадион "Гроупама Арена".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Лиион

Новости по матчу

26 Сентября
00:28
Ставка и прогноз на матч Лион — Олимпиакос Лиги Европы — 26 сентября 2024
25 Сентября
16:11
Прогноз на точный счёт матча Лион — Олимпиакос Лиги Европы — 26 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели В Испании назвали нового обладателя «Золотого мяча» Анчелотти может усадить Мбаппе в запас «Реала» Экс-тренер «Барселоны» Хави отказал итальянскому клубу Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов
Спортивные новости
Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мальмё Мальмё
Рейнджерс Рейнджерс
0
2
2.29 3.45 2.90
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз Юнион Сент-Жиллуаз
2
1
Видео
Окончен
Рома Рома
Атлетик Б Атлетик Б
1
1
2.15 3.30 3.30
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Бешикташ Бешикташ
4
0
1.76 3.60 4.40
Видео
Окончен
ФКСБ ФКСБ
РФШ Рига РФШ Рига
4
1
1.57 3.95 5.60
Видео
Окончен
Лион Лион
Олимпиакос Олимпиакос
2
0
1.79 3.65 4.20
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
3
3
1.50 4.50 5.60
Видео
Окончен
Брага Брага
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
2
1
1.52 4.40 5.40
Видео
77 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Карабах Карабах
3
0
1.16 7.20 15.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
00:00 · Лига Европы
«Лион» не оставил шансов «Олимпиакосу»
26 Сентября
23:56 · Лига Европы
«Рома» упустила победный результат в матче с «Атлетиком»
23:06 · Лига Европы
Дрэгушин установил два антирекорда «Тоттенхэма»
22:44 · Лига Европы
Матч «Тоттенхэма» и «Карабаха» стартовал на 35 минут позже
21:58 · Лига Европы
Начало матча «Тоттенхэма» и «Карабаха» отложено на полчаса
21:30 · Лига Европы
«Тоттенхэм» - «Карабах»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:25 · Лига Европы
«Тоттенхэм» огласил состав на игру с «Карабахом»
14:10 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» лишился лидера перед матчем с «Ромой»
03:18 · Лига Европы
Угарте – о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»: «Не лучший мой матч»
02:00 · Англия. Премьер-лига
Гуллит разнёс тен Хага после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»
01:04 · Лига Европы
Тен Хаг раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»
00:47 · Лига Европы
Тен Хаг высказался об осечке «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
00:31 · Лига Европы
Эриксен: «Такая ничья ощущается как поражение»
00:23 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из девяти последних матчей в еврокубках
00:01 · Лига Европы
ПАОК с Чаловым и Кузяевым уступил в Турции
25 Сентября
23:53 · Лига Европы
«МЮ» не удержал победу в матче с «Твенте» 2
23:52 · Лига Европы
Киевское «Динамо» крупно уступило «Лацио»
22:54 · Франция. Лига 1
Бывший вингер «Лилля» интересен греческому гранду
21:30 · Лига Европы
«Манчестер Юнайтед» - «Твенте»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига Европы
«Динамо» Киев - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
21:21 · Лига Европы
Оздоев и Чалов — в составе ПАОКа на игру Лиги Европы с «Галатасараем»
20:54 · Лига Европы
Рэшфорд - в основе: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на первый матч в Лиге Европы
24 Сентября
18:14 · Лига Европы
Суперкомпьютер назвал команду с наивысшими шансами выиграть Лигу Европы: «Манчестер Юнайтед» только шестой
15:53 · Лига Европы
Тен Хаг – о матче с «Твенте»: «Нелегко причинять боль тому, кого любишь» 2
15:49 · Лига Европы
Тен Хаг высказался о задаче «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем