«Лион» не оставил шансов «Олимпиакосу»

В стартовом туре Лиги Европы «Лион» больше часа не мог вскрыть оборону «Олимпиакоса».

Французы выдал хороший отрезок в середине первого тайма. Подхватил снаряд в чужой штрафной Александр Ляказетт, обыграл вышедшего из ворот голкипера и пробил с острого угла, но мяч с ворот вынес защитник. После отличного заброса от Ляказетта пробил с острого угла низом Корентен Толиссо, но в падении ногой смог перевести на угловой вратарь. У гостей сместился вдоль линии штрафной Родиней и пробил из-под защитника в дальнюю девятку, но вытянулся в струну кипер и спас свою команду.

После перерыва с дальней дистанции Ляказетт пробивал по воротам после сольного прохода, но гостей на этот раз выручила ближняя штанга. Со штрафного Райан Шерки навесил на линию вратарской, где пробил Ляказетт головой, но в падении вратарь справился. На 65-й минуте Малик Фофана запустил тонким пасом в штрафную соперника Шерки, который с острого угла пробил по воротам, а мяч после рикошета от ноги защитника влетел точно в ближнюю девятку - 1:0. Вскоре поймали соперника на контратаке хозяева - убежал по флангу Уилфрид Заха и прострелил поперек на Саида Бенрахма, который ворвался в штрафную и пробил по воротам, рикошетом от ноги защитника сфера в нижний ближний угол отправилась - 2:0. После подачи с фланга от Виллиана срезал мяч головой в свои ворота Дуе Чалета-Цар, но после просмотра видеоповтора судья отменил гол, зафиксировав офсайд у футболиста «Олимпиакоса».