«Рома» упустила победный результат в матче с «Атлетиком»

«Рома» сыграла от обороны в домашнем матче с «Атлетиком» в Лиге Европы.

На 32-й минуте у «волков» получилась быстрая атака по центру с обилием единоборств, Хосе Анхелиньо получил простор по пути к штрафной и зряче навесил на Артёма Довбика, который без помех головой переиграл вратаря - 1:0.

В начале второго тайма Матиас Соуле перехватил мяч и убежал к левому углу штрафной, хороший удар, но парировано. Также отметим обилие офсайдов у итальянской команды. Первый момент у гостей был уже в концовке - Иньяки Уильямс от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

На 85-й минуте Алекс Беренгер со штрафного выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Унай Нуньес головой сделал скидку в центр к линии вратарской, Айтор Паредес также хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч в левый угол ворот - 1:1.