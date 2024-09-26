Дрэгушин установил два антирекорда «Тоттенхэма»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин неудачно дебютировал за команду в еврокубках.

22-летний игрок был удалён с поля уже на 7-й минуте матча общего этапа Лиги Европы против «Карабаха». По данным Opta, это самое раннее удаление для «Тоттенхэма» за всю историю выступления в главных евротурнирах. Кроме того, румын стал первым в истории представителем «шпор», получившим красную карточку в дебютном еврокубковом поединке.

Следить за встречей «Тоттенхэм» – «Карабах» можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции. Вскоре после удаления команда Анге Постекоглу открыла счёт – отличился Бреннан Джонсон.