Матч «Тоттенхэма» и «Карабаха» стартовал на 35 минут позже

Игра первого тура Лиги Европы УЕФА между лондонским «Тоттенхэмом» и азербайджанским «Карабахом» стартовала на 35 минут позже ранее запланированного начала. Ранее сообщалось, что игроки команды гостей из-за погоды и трафика на дорогах Лондона прибыли на стадион «Тоттенхэма» сильно позже.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Тоттенхэма» и «Карабаха» в еврокубке можно на нашем портале. Параллельно проходят матчи между «Ромой» и «Атлетиком» из Бильбао, «Лион принимает дома «Олимпиакос», а «Аякс» - стамбульский «Бешикташ». В этих матчах к концу подходит первый тайм.