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Начало матча «Тоттенхэма» и «Карабаха» отложено на полчаса

26 Сентября 2024 • 21:58 Комментировать
Тоттенхэм
...
Карабах
Через 0 ч. 0 мин.

Старт матча лондонского «Тоттенхэма» и «Карабаха» откладывается на полчаса. Встреча должна была начаться в 22:00 по московскому времени в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА.

Причина – дорожная обстановка в Лондоне. Гости слишком поздно прибыли на стадион, команде потребуется больше времени на подготовку к игре.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Карабах» проведёт наш портал. Начало встречи теперь - 22:30.

Параллельно пройдут ещё несколько интересных матчей в новом турнире Лиги Европы, например игра римской «Ромы» и «Атлетика» из Бильбао в Риме.

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Евро-Футбол.Ру,
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