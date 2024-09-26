Начало матча «Тоттенхэма» и «Карабаха» отложено на полчаса

Старт матча лондонского «Тоттенхэма» и «Карабаха» откладывается на полчаса. Встреча должна была начаться в 22:00 по московскому времени в рамках первого тура Лиги Европы УЕФА.

Причина – дорожная обстановка в Лондоне. Гости слишком поздно прибыли на стадион, команде потребуется больше времени на подготовку к игре.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Карабах» проведёт наш портал. Начало встречи теперь - 22:30.

Параллельно пройдут ещё несколько интересных матчей в новом турнире Лиги Европы, например игра римской «Ромы» и «Атлетика» из Бильбао в Риме.