«Тоттенхэм» огласил состав на игру с «Карабахом»

Вечером четверга в первом туре Лиги Европы УЕФА в новом формате в Лондоне «Тоттенхэм» принимает гостей из Азербайджана – «Карабах». «Шпоры» за час до игры огласили свой состав на игру, он выглядит так:

Викарио, Дэвис, ван де Вен, Дрэгушин, Грэй, Сарр, Биссума, Бергвалль, Хын Мин, Соланке, Джонсон.

Напомним, что «Тоттенхэм» пока проиграл в текущем сезоне лишь раз. Случилось это в игре четвёртого тура АПЛ против лондонского «Арсенала» в дерби (0:1).

Текстовую трансляцию матча «Тоттенхэма» и «Карабаха» проведёт наш портал. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00, время московское.