Угарте – о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»: «Не лучший мой матч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте признал, что неудачно провёл поединок Лиги Европы против «Твенте» (1:1).

Уругваец впервые отыграл весь матч за «красных дьяволов», но не помог команде добыть победу во встрече первого тура общего этапа Лиги Европы.

«Я первым прибегну к самокритике. Это был не лучший мой матч с индивидуальной точки зрения. Мы должны продолжать работать», – приводит журналист Фабрицио Романо слова 23-летнего опорного хавбека.

Мануэль Угарте был приобретён «Манчестер Юнайтед» у «ПСЖ» в конце августа за 50 млн евро. На счету футболиста четыре матча за манкунианцев во всех турнирах.