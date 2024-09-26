Тен Хаг раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал скрывать недовольства после матча Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

«Красные дьяволы» не удержали победу, пропустив на 68-й минуте. Единственный гол манкунианцев забил Кристиан Эриксен, отличившийся на 35-й минуте.

«Во многих матчах я мог наблюдать, насколько высока наша самоотдача, но сегодня я вижу серьёзные поводы для критики. Дело не только в игроках – мне тоже нужно посмотреть в зеркало, ведь я являюсь частью команды. Мы должны быть более хладнокровными в подобных играх», – передаёт The United Stand комментарии тен Хага из послематчевой беседы с журналистами.