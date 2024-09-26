Тен Хаг высказался об осечке «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничью в матче Лиги Европы против «Твенте» (1:1).

На 35-й минуте Кристиан Эриксен вывел хозяев поля вперёд, но этого оказалось недостаточно – нидерландский коллектив отыгрался во втором тайме.

«Мы позволили соперникам «выжить». Игра была под нашим контролем, когда мы вели 1:0. Нужно было доводить дело до конца и забивать второй, но после перерыва мы стали играть хуже и пропустили. Нас наказали за собственную ошибку», – приводит BBC слова из послематчевого интервью тен Хага.

Следующий оппонент «Манчестер Юнайтед» в общем этапе Лиги Европы – «Порту». Встреча состоится в Португалии 3 октября.