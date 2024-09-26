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Лига Европы

Эриксен: «Такая ничья ощущается как поражение»

26 Сентября 2024 • 00:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Твенте
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мыслями после матча общего этапа Лиги Европы против «Твенте» (1:1).

Английский гранд подошёл к поединке в статусе явного фаворита, но не смог набрать три очка. На гол Кристиана Эриксена гости из Нидерландов ответили точным ударом Сэма Ламмерса.

«Мы разочарованы. Наша команда хотела большего, но усилий оказалось недостаточно. Мы не проиграли, но такая ничья ощущается как поражение», – поведал в интервью TNT Sports датчанин, забивший единственный гол «красных дьяволов» этим вечером.

Во втором туре команде Эрика тен Хага предстоит выезд к «Порту» (3 октября). Перед этим «Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (29 сентября).

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