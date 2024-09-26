«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из девяти последних матчей в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть нидерландский «Твенте» в поединке Лиги Европы (1:1).

«Красные дьяволы» вышли вперёд на 35-й минуте – отличился Кристиан Эриксен. На 68-й минуте счёт сравнял Сэм Ламмерс, и больше зрители «Олд Траффорд» голов не увидели.

Манкунианцы смогли выиграть только один из последних девяти матчей в еврокубках, отмечает журналист Фабрицио Романо. Единственная победа состоялась в октябре прошлого года в рамках группового этапа Лиги чемпионов – тогда с минимальным счётом был обыгран датский «Копенгаген».

3 октября коллектив Эрика тен Хага сыграет на выезде против «Порту» в матче второго тура общего этапа Лиги Европы.