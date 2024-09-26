ПАОК с Чаловым и Кузяевым уступил в Турции

ПАОК стартовал в основном раунде Лиги Европы гостевым матчем с «Галатасараем». Первый тайм не запомнился обилием опасных моментов, а игроки приберегли голы на вторую 45-минутку. Сразу же Абдул-Рахман Баба стал автором автогола, но греки отыгрались усилиями Яниса Константелиаса - 1:1. И все же соперник вырвал победу - Юнус Акгюн забил решающий гол, а Мауро Икарди на 90-й минуте поставил точку - 3:1.
Фёдор Чалов провел на поле 70 минут, а Далер Кузяев - 76.
Протокол игры
|(1:0) Баба Абдул-Рахман48'
|67'Константелиас Янис (1:1)
|(2:1) Акгюн Юнус76'
|(3:1) Икарди Мауро90'
Гювенч Гюнай•Айхан Кан 56'84' (Йелерт Элиас (84') •Санчес Давинсон•Бардакджи Абдулкерим•Якобс Исмаил•Габриэл Барбоза•Торрейра Лукас•Йылмаз Барыш88' (Бачуайи Миши (88') •Мертенс Дрис78' (Демирбай Керем (78') •Акгюн Юнус88' (Кутлу Беркан (88') •Осимхен Виктор78' (Икарди Мауро (78')
Котарски Доминик•Хонни Кастро•Кедзёра Томаш•Колли Омар•Баба Абдул-Рахман•Камара Мохамед III81' (Бакайоко Тьемуэ (81') •Оздоев Магомед 28'77' (Шваб Штефан (77') •Живкович Андрия•Константелиас Янис77' (Десподов Кирилл (77') •Тайсон Фреда•Чалов Фёдор71' (Тиссудали Тарик (71')
25 сентября. Стадион "Рэмс Глобал Стадион".
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