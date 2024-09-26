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Лига Европы

ПАОК с Чаловым и Кузяевым уступил в Турции

26 Сентября 2024 • 00:01 Комментировать
Галатасарай
3:1
ПАОК
окончен

ПАОК стартовал в основном раунде Лиги Европы гостевым матчем с «Галатасараем». Первый тайм не запомнился обилием опасных моментов, а игроки приберегли голы на вторую 45-минутку. Сразу же Абдул-Рахман Баба стал автором автогола, но греки отыгрались усилиями Яниса Константелиаса - 1:1. И все же соперник вырвал победу - Юнус Акгюн забил решающий гол, а Мауро Икарди на 90-й минуте поставил точку - 3:1.

Фёдор Чалов провел на поле 70 минут, а Далер Кузяев - 76.

Протокол игры  
Галатасарай3:1ПАОК
(1:0) Баба Абдул-Рахман48'  
  67'Константелиас Янис (1:1)
(2:1) Акгюн Юнус76'  
(3:1) Икарди Мауро90'  
Гювенч ГюнайАйхан Кан  56' 84' (Йелерт Элиас ( 84') Санчес ДавинсонБардакджи АбдулкеримЯкобс ИсмаилГабриэл БарбозаТоррейра ЛукасЙылмаз Барыш 88' (Бачуайи Миши ( 88') Мертенс Дрис 78' (Демирбай Керем ( 78') Акгюн Юнус 88' (Кутлу Беркан ( 88') Осимхен Виктор 78' (Икарди Мауро ( 78')
Запасные: Berat LusШен БатуханБалтаджи МетаганНельссон ВикторОрду АтаканДемир ЮсуфАкман Эфе
Котарски ДоминикХонни КастроКедзёра ТомашКолли ОмарБаба Абдул-РахманКамара Мохамед III 81' (Бакайоко Тьемуэ ( 81') Оздоев Магомед  28' 77' (Шваб Штефан ( 77') Живкович АндрияКонстантелиас Янис 77' (Десподов Кирилл ( 77') Тайсон ФредаЧалов Фёдор 71' (Тиссудали Тарик ( 71')
Запасные: Монастрилис ДимитриосМихаилидис ЯннисБаломенос КонстантиносСастре ХуанТимьянис КонстантиносШоретире Шола
25 сентября. Стадион "Рэмс Глобал Стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
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