ПАОК с Чаловым и Кузяевым уступил в Турции

ПАОК стартовал в основном раунде Лиги Европы гостевым матчем с «Галатасараем». Первый тайм не запомнился обилием опасных моментов, а игроки приберегли голы на вторую 45-минутку. Сразу же Абдул-Рахман Баба стал автором автогола, но греки отыгрались усилиями Яниса Константелиаса - 1:1. И все же соперник вырвал победу - Юнус Акгюн забил решающий гол, а Мауро Икарди на 90-й минуте поставил точку - 3:1.

Фёдор Чалов провел на поле 70 минут, а Далер Кузяев - 76.