«МЮ» не удержал победу в матче с «Твенте»

«МЮ» стартовал в Лиге Европы домашним матчем с «Твенте».

После заброса от Диогу Далота на дальней штанге пробил головой Бруну Фернандеш, но в красивом прыжке смог перевести на угловой голкипер. В конце первого тайма в чужой штрафной зацепился за мяч Далот и сбросил поперек на Кристиана Эриксена, который в одно касание красивым обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку - 1:0.

После перерыва со штрафного попытался закрутить Сем Стейн в дальний нижний угол, но в красивом прыжке вратарь перевел мяч на угловой. После скидки от Мануэля Угарте ворвался в штрафную Джошуа Зиркзее и с острого угла пробил под перекладину, но на этот раз голкипер справился. После навеса с угла поля пробил с линии вратарской головой Гарри Магуайр, но мяч ногой вынес с линии ворот защитник.

«МЮ» так и не смог вырвать победу в этом матче.