Киевское «Динамо» крупно уступило «Лацио»

Киевское «Динамо» играло против «Лацио» в номинально домашнем матче Лиги Европы и на 19-й минуте осталось без опытных центральных защитников.

Уже на пятой минуте Булайе Диа по центру прорвался в штрафную площадь и с 15 метров низом точно пробил в правый угол ворот - 0:1. Матиас Весино по центру отправил один на один с голкипером Фисайо Деле-Баширу, который вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в девятку. Следующая атака - Деле-Баширу справа навесил на Диа, который головой без помех пробил в правый верхний угол ворот - 0:3. Только после этого украинцы смогли создать пару моментов у ворот соперника, но мяч не шел в ворота.

Во втором тайме Педро оказался один перед воротами и попал в дальнюю штангу, добивание и простел Матиаса Весино закончились игрой защитников на ленточке. На 72-й минуте только вышедший Максим Брагару удален за некорректный отбор мяча без умышленной грубости, но получилось жестко. На 82-й минуте Тейяни Нослин подло зарядил локтем по лицу соперника - красная карточка.

«Динамо» стартовало с разгромного поражения, хотя и имело шансы размочить счёт.