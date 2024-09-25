Оздоев и Чалов — в составе ПАОКа на игру Лиги Европы с «Галатасараем»

Пресс-служба греческого ПАОКа опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч первого тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Стоит сказать, что с первых минут на поле выйдут российские футболисты Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Полностью стартовый состав ПАОКа выглядит следующим образом: Котарски (вр), Хонни, Кедзёра, Колли, Баба, Камара, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Чалов.

Встреча между «Галатасараем» и ПАОКом пройдет сегодня, 25 сентября. Начало поединка первого тура общего этапа Лиги Европы запланировано на 22:00 по московскому времени.