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Рэшфорд - в основе: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на первый матч в Лиге Европы

25 Сентября 2024 • 20:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Твенте
1 1.30 X 6.10 2 10.00
Через 0 ч. 29 мин.

В первом туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать нидерландский «Твенте». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот, Угарте, Эриксен, Бруну Фернандес, Диалло, Рэшфорд, Зиркзее.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, с сезона 2024/2025 нет группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд

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