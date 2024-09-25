Рэшфорд - в основе: «Манчестер Юнайтед» объявил состав на первый матч в Лиге Европы

В первом туре общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать нидерландский «Твенте». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот, Угарте, Эриксен, Бруну Фернандес, Диалло, Рэшфорд, Зиркзее.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в Лиге Европы, как и в Лиге чемпионов, с сезона 2024/2025 нет группового этапа.