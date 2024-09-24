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Суперкомпьютер назвал команду с наивысшими шансами выиграть Лигу Европы: «Манчестер Юнайтед» только шестой

24 Сентября 2024 • 18:14 Комментировать

Эксперты из Opta запустили суперкомпьютер и высчитали шансы команд на победу в Лиге Европы. На первом месте несколько неожиданно оказался «Порту» - шансы «драконов» выиграть трофей оцениваются в 17,8%.

Второе место у «Атлетика» из Бильбао (10,9%), а тройку замыкает пражская «Славия» (9,6%).

Дальше в топ-10 идут «Тоттенхэм» (8,6%), «Рома» (8,2%), «Манчестер Юнайтед» (7,1%), «Лацио» (6,1%), «Галатасарай» (5,2%), «Реал Сосьедад» и «Айнтрахт» (по 3,6%).

Отметим, что первые матчи основной стадии Лиги Европы пройдут в среду, 25 сентября.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Аталанта».

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