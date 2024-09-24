Тен Хаг – о матче с «Твенте»: «Нелегко причинять боль тому, кого любишь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче Лиги Европы против «Твенте». Стоит сказать, что в «Твенте» тен Хаг выступал на протяжении трёх разных периодов в игровой карьере. В этом же клубе Эрик начинал тренерский путь.

«Я бы предпочёл играть против кого-то другого. Нелегко причинять боль тому, кого любишь», - сказал тен Хаг на вторничной пресс-конференции.

Матч первого тура Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» пройдёт в среду, 25 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Олд Траффорд» услышат в 22:00 по московскому времени.