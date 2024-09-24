Тен Хаг высказался о задаче «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, рассматривает ли он Лигу Европы как возможность получить путёвку в Лигу чемпионов.

«Это возможность и путь к достижению желаемой цели. Пожалуй, это наиболее сложный путь к Лиге чемпионов. Тебе нужно стать лучшим в турнире, где есть 36 команд. Это наша цель и наш путь, по которому мы хотим идти. Как вы знаете, мы хотим выиграть все турниры, в которых участвуем. Но мы должны двигаться от матча к матчу», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В первом туре Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Твенте». Матч пройдёт в среду, 25 сентября.