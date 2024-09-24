Тен Хаг ответил, что делать с напряжённым графиком

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, что делать с напряжённым графиком в мире футбола.

«В одиночку это невозможно изменить. Этот вопрос затрагивает всю футбольную отрасль – клубы, футболистов и тренеров. В конце концов, это вопрос финансов. Мы профессионалы, и доходы должны поступать, но важно найти баланс в этом», - сказал тен Хаг журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

В настоящий момент Эрик тен Хаг готовит «Манчестер Юнайтед» к матчу Лиги Европы против «Твенте». Команды сыграют в среду, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.