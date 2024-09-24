Тен Хаг высказался о напряжённом графике

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о напряженном календаре матчей, с которым сталкиваются футболисты.

«Игр слишком много, это очевидно. Слишком много соревнований. Лучшие футболисты перегружены, что нехорошо влияет на футбол. Это может быть хорошо для рекламы, но всему есть предел. Травмы футболистов неизбежны», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 25 сентября. В этот день команда Эрика тен Хага будет принимать «Твенте» в первом туре Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.