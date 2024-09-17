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Лига Европы

На что обратить внимание в первый игровой день новой Лиги чемпионов – 2024/25

17 Сентября 2024 • 08:00 Комментировать (3)

Во вторник стартует новый сезон Лиги чемпионов по новому формату, в котором примут участие 36 команд.

Исчез традиционный групповой этап, где 32 команды были разделены на восемь групп по четыре команды: две лучшие выходили в плей-офф, а клуб, занявший третье место, вылетал в Лигу Европы.

Новый формат предполагает участие 36 команд в «фазе лиги», а не в «групповом этапе». По так называемой швейцарской модели команды с сентября по январь 2025 года сыграют восемь игр по этой фазе: четыре дома и четыре на выезде.

Лучшие восемь команд напрямую выйдут в 1/8 финала, клубы, занявшие места с 9 по 16-е, будут сеяными для раунда плей-офф и встретятся с командами, занявшими места с 17 по 24-е, которые не будут сеяными. Остальные 12 команд после 24-го места вылетят.

Матчи 1-го тура Лиги чемпионов пройдут в четверг

Даты игр первого тура уже подтвердили, так что болельщики смогут насладиться играми Лиги чемпионов в течение трех вечеров: во вторник – 17 сентября, в среду –18 сентября и в четверг – 19 сентября. Последующие игровые дни будут проходить традиционно по вторникам и средам, а игры Лиги Европы (а ещё позже и Лиги конференций) пройдут в четверг вечером.

Полное расписание матчей 1-го тура Лиги чемпионов – 2024/25

  • Вторник, 17 сентября:

«Ювентус» – ПСВ – 19:45 мск

«Янг Бойз» – «Астон Вилла» – 19:45

«Милан» – «Ливерпуль» – 22:00 мск

«Бавария» – «Динамо» Загреб – 22:00 мск

«Реал Мадрид» – «Штутгарт» – 22:00 мск

«Спортинг» – «Лилль» – 22:00 мск

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  • Среда, 18 сентября

«Спарта» Прага – «РБ Зальцбург» – 19:45 мск

«Болонья» – «Шахтёр» Донецк – 19:45 мск

«Селтик» – «Слован Братислава» – 22:00 мск

«Брюгге» – «Боруссия Дортмунд» – 22:00 мск

«Манчестер Сити» – «Интер» – 22:00 мск

«ПСЖ» – «Жирона» – 22:00 мск

  • Четверг, 19 сентября

«Фейеноорд» – «Байер» – 19:45 мск

«Црвена Звезда» – «Бенфика» – 19:45 мск

«Монако» – «Барселона» – 22:00 мск

«Аталанта» – «Арсенал» – 22:00 мск

«Атлетико» – «РБ Лейпциг» – 22:00 мск

«Брест» – «Штурм» – 22:00 мск

За прямыми текстовыми трансляциями следить можно на портале LiveResult.ru.


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Комментарии (3) Все комментарии
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NOBODY
17 Сентября 2024 в 08:41
Милан - Ливерпуль, вот это матч...остальные....ничего интересного....ну разве только посмотреть, как Монако "надерет задницу" Барсе )))))))
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Ceroki
17 Сентября 2024 в 09:18
Тебе не интересен сегодня матч Реала?? Я как раз боюсь что его проигнорируют и покажут Милан Ливерпуль, из за обложки, а может быть нудятина , а вот Штутгарт очень интересная команда , вернее их тренер , Себастьян Хенес , не знаю знакома ли тебе эта фамилия но это династия в немецком футболе, как игрок он ничем не отличился , а вот как тренер просто бомба , думаю что это один из будущего. Матч ливеркрузен штутгарт за супер кубок смотрел , матч бомба , учитывая что у Хенеса не был оптимальный состав они возили Алонсо. С учетом того что любая команда играющая с Реалом просто запредельно мотивированы то этот матч будет поинтереснее чем милан и ливер . Посмотрю какие кофы дают ,еще не смотрел ,хочу поставить что Штутгарт забьет , Реалу точно легко не будет . Это не Вальядолид и даже не Бетис с сосьедадом , рекомендую.
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NOBODY
17 Сентября 2024 в 09:29
ну матч Реала всегда интересен ))) поэтому я и не написал про него...а так, мне действительно не известен Хенес и я не видел ни разу игры Штутгарта.....а кто показывает - окко чтоли?
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