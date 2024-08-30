«Манчестер Юнайтед» узнал всех соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

В пятницу состоялась жеребьёвка лигового раунда Лиги Европы. Формат этого турнира тоже изменился – вместо группового этапа теперь на основной стадии будет единая лига, где каждая команда проведёт по восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде). Результаты жеребьёвки приводим ниже:
Соперники команд из 1-й корзины:
"Рома" (Италия):
1. "Айнтрахт" (Германия)
2. "Тоттенхэм" (Англия)
3. "Брага" (Португалия)
4. АЗ (Нидерланды)
5. "Динамо" (Украина)
6. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
7. "Атлетик" (Испания)
8. "Эльфсборг" (Швеция)
"Манчестер Юнайтед" (Англия):
1. "Рейнджерс" (Шотландия)
2. "Порту" (Португалия)
3. ПАОК (Греция)
4. "Фенербахче" (Турция)
5. "Будё-Глимт" (Норвегия)
6. "Виктория" (Чехия)
7. "Твенте" (Нидерланды)
8. "ФКСБ" (Румыния)
"Порту" (Португалия):
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
2. "Лацио" (Италия)
3. "Олимпиакос" (Греция)
4. "Маккаби" (Израиль)
5. "Мидтьюлланн" (Дания)
6. "Будё-Глимт" (Норвегия)
7. "Хоффенхайм" (Германия)
8. "Андерлехт" (Бельгия)
"Аякс" (Нидерланды):
1. "Лацио" (Италия)
2. "Славия" (Чехия)
3. "Маккаби" (Израиль)
4. "Реал Сосьедад" (Испания)
5. "Галатасарай" (Турция)
6. "Карабах" (Азербайджан)
7. "Бешикташ" (Турция)
8. РФШ (Латвия)
"Рейнджерс" (Шотландия):
1. "Тоттенхэм" (Англия)
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
3. "Лион" (Франция)
4. "Олимпиакос" (Греция)
5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
6. "Мальмё" (Швеция)
7. "ФКСБ" (Румыния)
8. "Ницца" (Франция)
"Айнтрахт" (Германия):
1. "Славия" (Чехия)
2. "Рома" (Италия)
3. "Ференцварош" (Франция)
4. "Лион" (Франция)
5. "Виктррия" (Чехия)
6. "Мидтьюлланн" (Дания)
7. РФШ (Латвия)
8. "Бешикташ" (Турция)
"Лацио" (Италия):
1. "Порту" (Португалия)
2. "Аякс" (Нидерланды)
3. "Реал Сосьедад" (Испания)
4. "Брага" (Португалия)
5. "Лудогорец" (Болгария)
6. "Динамо" (Украина)
7. "Ницца" (Франция)
8. "Твенте" (Нидерланды)
"Тоттенхэм" (Англия):
1. "Рома" (Италия)
2. "Рейнджерс" (Шотландия)
3. АЗ (Нидерланды)
4. "Ференцварош" (Венгрия)
5. "Карабах" (Азербайджан)
6. "Галатасарай" (Турция)
7. "Эльфсборг" (Швеция)
8. "Хоффенхайм" (Германия)
"Славия" (Чехия):
1. "Аякс" (Нидерланды)
2. "Айнтрахт" (Германия)
3. "Фенербахче" (Турция)
4. ПАОК (Греция)
5. "Мальмё" (Швеция)
6. "Лудогорец" (Болгария)
7. "Андерлехт" (Бельгия)
8. "Атлетик" (Испания)
Соперники команд из 2-й корзины:
"Реал Сосьедад" (Испания):
1. "Аякс" (Нидерланды)
2. "Лацио" (Италия)
3. ПАОК (Греция)
4. "Маккаби" (Израиль)
5. "Динамо" (Украина)
6. "Виктория" (Чехия)
7. "Андерлехт" (Бельгия)
8. "Ницца" (Франция)
АЗ (Нидерланды):
1. "Рома" (Италия)
2. "Тоттенхэм" (Англия)
3. "Фенербахче" (Турция)
4. "Ференцварош" (Венгрия)
5. "Галатасарай" (Турция)
6. "Лудогорец" (Болгария)
7. "Эльфсборг" (Швеция)
8. "Атлетик" (Испания)
"Брага" (Португалия):
1. "Лацио" (Италия)
2. "Рома" (Италия)
3. "Маккаби" (Израиль)
4. "Олимпиакос" (Греция)
5. "Будё-Глимт" (Норвегия)
6. "Юнион Сент-Жиллуаз"
7. "Хоффенхайм" (Германия)
8. Эльфсборг (Швеция)
"Олимпиакос" (Греция):
1. "Рейнджерс" (Шотландия)
2. "Порту" (Португалия)
3. "Брага" (Португалия)
4. "Лион" (Франция)
5. "Карабах (Азербайджан)
6. "Мальмё" (Швеция)
7. "Твенте" (Нидерланды)
8. "ФКСБ" (Румыния)
"Лион" (Франция):
1. "Айнтрахт" (Германия)
2. "Рейнджерс" (Шотландия)
3. "Олимпиакос" (Греция)
4. "Фенербахче" (Турция)
5. "Лудогорец" (Болгария)
6. "Карабах" (Азербайджан)
7. "Бешикташ" (Турция)
8. "Хоффенхайм" (Германия)
ПАОК (Греция):
1. "Славия" (Чехия)
2. "Манчестер Юнайтед"
3. "Ференцварош" (Венгрия)
4. "Реал Сосьедад" (Испания)
5. "Виктория" (Чехия)
6. "Галатасарай" (Турция)
7. "ФКСБ" (Румыния)
8. РФШ (Латвия)
"Фенербахче" (Турция):
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
2. "Славия" (Чехия)
3. "Лион" (Франция)
4. АЗ (Нидерланды)
5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
6. "Мидтьюлланн" (Дания)
7. "Атлетик" (Испания)
8. "Твенте" (Нидерланды)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль):
1. "Порту" (Португалия)
2. "Аякс" (Нидерланды)
3. "Реал Сосьедад" (Испания)
4. "Брага" (Португалия)
5. "Мидтьюлланн" (Дания)
6. "Будё-Глимт" (Норвегия)
7. РФШ (Латвия)
8. "Бешикташ" (Турция)
"Ференцварош" (Венгрия):
1. "Тоттенхэм" (Англия)
2. "Айнтрахт" (Германия)
3. АЗ (Нидерланды)
4. ПАОК (Греция)
5. "Мальмё (Швеция)
6. "Динамо" (Украина)
7. "Ницца" (Франция)
8. "Андерлехт" (Бельгия)
Соперники команд из 3-й корзины:
"Карабах" (Азербайджан):
1. "Аякс" (Нидерланды)
2. "Тоттенхэм" (Англия)
3. "Лион" (Франция)
4. "Олимпиакос" (Греция)
5. "Мальмё" (Швеция)
6. "Будё-Глимт" (Норвегия)
7. "ФКСБ" (Румыния)
8. "Эльфсборг" (Швеция)
"Галатасарай" (Турция):
1. "Тоттенхэм" (Англия)
2. "Аякс" (Нидерланды)
3. ПАОК (Греция)
4. АЗ (Нидерланды)
5. "Мальмё" (Швеция)
6. "Динамо" (Украина)
7. "Эльфсборг" (Швеция)
8. РФШ (Латвия)
"Будё-Глимт" (Норвегия):
1. "Порту" (Португалия)
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
3. "Маккаби" (Израиль)
4. "Брага" (Португалия)
5. "Карабах" (Азербайджан)
6. "Юнион Сент-Жиллуаз"
7. "Бешикташ" (Турция)
8. "Ницца" (Франция)
"Виктория" (Чехия):
1. "Манчестер Юнайтед"
2. "Айнтрахт" (Германия)
3. "Реал Сосьедад" (Испания)
4. ПАОК (Греция)
5. "Лудогорец" (Болгария)
6. "Динамо" (Украина)
7. "Андерлехт" (Бельгия)
8. "Атлетик" (Испания)
"Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия):
1. "Рома" (Италия)
2. "Рейнджерс" (Шотландия)
3. "Брага" (Португалия)
4. "Фенербахче" (Турция)
5. "Будё-Глимт" (Норвегия)
6. "Мидтьюлланн" (Дания)
7. "Ницца" (Франция)
8. "Твенте" (Нидерланды)
"Динамо" (Украина):
1. "Лацио" (Италия)
2. "Рома" (Италия)
3. "Ференцварош" (Венгрия)
4. "Реал Сосьедад" (Испания)
5. "Виктория" (Чехия)
6. "Галатасарай" (Турция)
7. РФШ (Латвия)
8. "Хоффенхайм" (Германия)
"Лудогорец" (Болгария):
1. "Славия" (Чехия)
2. "Лацио" (Италия)
3. АЗ (Нидерланды)
4. "Лион" (Франция)
5. "Мидтьюлланн" (Дания)
6. "Виктория" (Чехия)
7. "Атлетик" (Испания)
8. "Андерлехт" (Бельгия)
"Мидтьюлланн" (Дания):
1. "Айнтрахт" (Германия)
2. "Порту" (Португалия)
3. "Фенербахче" (Турция)
4. "Маккаби" (Израиль)
5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
6. "Лудогорец" (Болгария)
7. "Хоффенхайм" (Германия)
8. "ФКСБ" (Румыния)
"Мальмё" (Швеция):
1. "Рейнджерс" (Шотландия)
2. "Славия" (Чехия)
3. "Олимпиакос" (Греция)
4. "Ференцварош (Венгрия)
5. "Галатасарай" (Турция)
6. "Карабах" (Азербайджан)
7. "Твенте" (Нидерланды)
8. "Бешикташ" (Турция)
Соперники команд из 4-й корзины:
"Атлетик" (Испания):
1. "Славия" (Чехия)
2. "Рома" (Италия)
3. АЗ (Нидерланды)
4. "Фенербахче" (Турция)
5. "Виктория" (Чехия)
6. "Лудогорец" (Болгария)
7. "Эльфсборг" (Швеция)
8. "Бешикташ" (Турция)
"Хоффенхайм" (Германия):
1. "Тоттенхэм" (Англия)
2. "Порту" (Португалия)
3. "Лион" (Франция)
4. "Брага" (Португалия)
5. "Динамо" (Украина)
6. "Мидтьюлланн" (Дания)
7. "ФКСБ" (Румыния)
8. "Андерлехт" (Бельгия)
"Ницца" (Франция):
1. "Рейнджерс" (Шотландия)
2. "Лацио" (Италия)
3. "Реал Сосьедад" (Испания)
4. "Ференцварош" (Венгрия)
5. "Будё-Глимт" (Норвегия)
6. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
7. "Твенте" (Нидерланды)
8. "Эльфсборг" (Швеция)
"Андерлехт" (Бельгия):
1. "Порту" (Португалия)
2. "Славия" (Чехия)
3. "Ференцварош" (Венгрия)
4. "Реал Сосьедад" (Испания)
5. "Лудогорец" (Болгария)
6. "Виктория" (Чехия)
7. "Хоффенхайм" (Германия)
8. "РФШ (Латвия)
"Твенте" (Нидерланды):
1. "Лацио" (Италия)
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
3. "Фенербахче" (Турция)
4. "Олимпиакос" (Греция)
5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)
6. "Мальмё" (Швеция)
7. "Бешикташ" (Турция)
8. "Ницца" (Франция)
"Бешикташ" (Турция):
1. "Айнтрахт" (Германия)
2. "Аякс" (Нидерланды)
3. "Маккаби" (Израиль)
4. "Лион" (Франция)
5. "Мальме" (Швеция)
6. "Будё-Глимт" (Норвегия)
7. "Атлетик" (Испания)
8. "Твенте" (Нидерланды)
"ФКСБ" (Румыния):
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
2. "Рейнджерс" (Шотландия)
3. "Олимпиакос" (Греция)
4. ПАОК (Греция)
5. "Мидтьюлланн" (Дания)
6. "Карабах" (Азербайджан)
7. РФШ (Латвия)
8. "Хоффенхайм" (Германия)
РФШ (Латвия):
1. "Аякс" (Нидерланды)
2. "Айнтрахт" (Германия)
3. ПАОК (Греция)
4. "Маккаби" (Израиль)
5. "Галатасарай" (Турция)
6. "Динамо" (Украина)
7. "Андерлехт" (Бельгия)
8. "ФКСБ" (Румыния)
"Эльфсборг" (Швеция):
1. "Рома" (Италия)
2. "Тоттенхэм" (Англия)
3. "Брага" (Португалия)
4. АЗ (Нидерланды)
5. "Карабах" (Азербайджан)
6. "Галатасарай" (Турция)
7. "Ницца" (Франция)
8. "Атлетик" (Испания)
Бан пользователя