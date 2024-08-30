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Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» узнал всех соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

30 Августа 2024 • 14:54 Комментировать

В пятницу состоялась жеребьёвка лигового раунда Лиги Европы. Формат этого турнира тоже изменился – вместо группового этапа теперь на основной стадии будет единая лига, где каждая команда проведёт по восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде). Результаты жеребьёвки приводим ниже:

Соперники команд из 1-й корзины:

"Рома" (Италия):

1. "Айнтрахт" (Германия)

2. "Тоттенхэм" (Англия)

3. "Брага" (Португалия)

4. АЗ (Нидерланды)

5. "Динамо" (Украина)

6. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

7. "Атлетик" (Испания)

8. "Эльфсборг" (Швеция)

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"Манчестер Юнайтед" (Англия):

1. "Рейнджерс" (Шотландия)

2. "Порту" (Португалия)

3. ПАОК (Греция)

4. "Фенербахче" (Турция)

5. "Будё-Глимт" (Норвегия)

6. "Виктория" (Чехия)

7. "Твенте" (Нидерланды)

8. "ФКСБ" (Румыния)

"Порту" (Португалия):

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

2. "Лацио" (Италия)

3. "Олимпиакос" (Греция)

4. "Маккаби" (Израиль)

5. "Мидтьюлланн" (Дания)

6. "Будё-Глимт" (Норвегия)

7. "Хоффенхайм" (Германия)

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8. "Андерлехт" (Бельгия)

"Аякс" (Нидерланды):

1. "Лацио" (Италия)

2. "Славия" (Чехия)

3. "Маккаби" (Израиль)

4. "Реал Сосьедад" (Испания)

5. "Галатасарай" (Турция)

6. "Карабах" (Азербайджан)

7. "Бешикташ" (Турция)

8. РФШ (Латвия)

"Рейнджерс" (Шотландия):

1. "Тоттенхэм" (Англия)

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2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

3. "Лион" (Франция)

4. "Олимпиакос" (Греция)

5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

6. "Мальмё" (Швеция)

7. "ФКСБ" (Румыния)

8. "Ницца" (Франция)

"Айнтрахт" (Германия):

1. "Славия" (Чехия)

2. "Рома" (Италия)

3. "Ференцварош" (Франция)

4. "Лион" (Франция)

5. "Виктррия" (Чехия)

6. "Мидтьюлланн" (Дания)

7. РФШ (Латвия)

8. "Бешикташ" (Турция)

"Лацио" (Италия):

1. "Порту" (Португалия)

2. "Аякс" (Нидерланды)

3. "Реал Сосьедад" (Испания)

4. "Брага" (Португалия)

5. "Лудогорец" (Болгария)

6. "Динамо" (Украина)

7. "Ницца" (Франция)

8. "Твенте" (Нидерланды)

"Тоттенхэм" (Англия):

1. "Рома" (Италия)

2. "Рейнджерс" (Шотландия)

3. АЗ (Нидерланды)

4. "Ференцварош" (Венгрия)

5. "Карабах" (Азербайджан)

6. "Галатасарай" (Турция)

7. "Эльфсборг" (Швеция)

8. "Хоффенхайм" (Германия)

"Славия" (Чехия):

1. "Аякс" (Нидерланды)

2. "Айнтрахт" (Германия)

3. "Фенербахче" (Турция)

4. ПАОК (Греция)

5. "Мальмё" (Швеция)

6. "Лудогорец" (Болгария)

7. "Андерлехт" (Бельгия)

8. "Атлетик" (Испания)

 

Соперники команд из 2-й корзины:

"Реал Сосьедад" (Испания):

1. "Аякс" (Нидерланды)

2. "Лацио" (Италия)

3. ПАОК (Греция)

4. "Маккаби" (Израиль)

5. "Динамо" (Украина)

6. "Виктория" (Чехия)

7. "Андерлехт" (Бельгия)

8. "Ницца" (Франция)

АЗ (Нидерланды):

1. "Рома" (Италия)

2. "Тоттенхэм" (Англия)

3. "Фенербахче" (Турция)

4. "Ференцварош" (Венгрия)

5. "Галатасарай" (Турция)

6. "Лудогорец" (Болгария)

7. "Эльфсборг" (Швеция)

8. "Атлетик" (Испания)

"Брага" (Португалия):

1. "Лацио" (Италия)

2. "Рома" (Италия)

3. "Маккаби" (Израиль)

4. "Олимпиакос" (Греция)

5. "Будё-Глимт" (Норвегия)

6. "Юнион Сент-Жиллуаз"

7. "Хоффенхайм" (Германия)

8. Эльфсборг (Швеция)

"Олимпиакос" (Греция):

1. "Рейнджерс" (Шотландия)

2. "Порту" (Португалия)

3. "Брага" (Португалия)

4. "Лион" (Франция)

5. "Карабах (Азербайджан)

6. "Мальмё" (Швеция)

7. "Твенте" (Нидерланды)

8. "ФКСБ" (Румыния)

"Лион" (Франция):

1. "Айнтрахт" (Германия)

2. "Рейнджерс" (Шотландия)

3. "Олимпиакос" (Греция)

4. "Фенербахче" (Турция)

5. "Лудогорец" (Болгария)

6. "Карабах" (Азербайджан)

7. "Бешикташ" (Турция)

8. "Хоффенхайм" (Германия)

ПАОК (Греция):

1. "Славия" (Чехия)

2. "Манчестер Юнайтед"

3. "Ференцварош" (Венгрия)

4. "Реал Сосьедад" (Испания)

5. "Виктория" (Чехия)

6. "Галатасарай" (Турция)

7. "ФКСБ" (Румыния)

8. РФШ (Латвия)

"Фенербахче" (Турция):

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

2. "Славия" (Чехия)

3. "Лион" (Франция)

4. АЗ (Нидерланды)

5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

6. "Мидтьюлланн" (Дания)

7. "Атлетик" (Испания)

8. "Твенте" (Нидерланды)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль):

1. "Порту" (Португалия)

2. "Аякс" (Нидерланды)

3. "Реал Сосьедад" (Испания)

4. "Брага" (Португалия)

5. "Мидтьюлланн" (Дания)

6. "Будё-Глимт" (Норвегия)

7. РФШ (Латвия)

8. "Бешикташ" (Турция)

"Ференцварош" (Венгрия):

1. "Тоттенхэм" (Англия)

2. "Айнтрахт" (Германия)

3. АЗ (Нидерланды)

4. ПАОК (Греция)

5. "Мальмё (Швеция)

6. "Динамо" (Украина)

7. "Ницца" (Франция)

8. "Андерлехт" (Бельгия)

 

Соперники команд из 3-й корзины:

"Карабах" (Азербайджан):

1. "Аякс" (Нидерланды)

2. "Тоттенхэм" (Англия)

3. "Лион" (Франция)

4. "Олимпиакос" (Греция)

5. "Мальмё" (Швеция)

6. "Будё-Глимт" (Норвегия)

7. "ФКСБ" (Румыния)

8. "Эльфсборг" (Швеция)

"Галатасарай" (Турция):

1. "Тоттенхэм" (Англия)

2. "Аякс" (Нидерланды)

3. ПАОК (Греция)

4. АЗ (Нидерланды)

5. "Мальмё" (Швеция)

6. "Динамо" (Украина)

7. "Эльфсборг" (Швеция)

8. РФШ (Латвия)

"Будё-Глимт" (Норвегия):

1. "Порту" (Португалия)

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

3. "Маккаби" (Израиль)

4. "Брага" (Португалия)

5. "Карабах" (Азербайджан)

6. "Юнион Сент-Жиллуаз"

7. "Бешикташ" (Турция)

8. "Ницца" (Франция)

"Виктория" (Чехия):

1. "Манчестер Юнайтед"

2. "Айнтрахт" (Германия)

3. "Реал Сосьедад" (Испания)

4. ПАОК (Греция)

5. "Лудогорец" (Болгария)

6. "Динамо" (Украина)

7. "Андерлехт" (Бельгия)

8. "Атлетик" (Испания)

"Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия):

1. "Рома" (Италия)

2. "Рейнджерс" (Шотландия)

3. "Брага" (Португалия)

4. "Фенербахче" (Турция)

5. "Будё-Глимт" (Норвегия)

6. "Мидтьюлланн" (Дания)

7. "Ницца" (Франция)

8. "Твенте" (Нидерланды)

"Динамо" (Украина):

1. "Лацио" (Италия)

2. "Рома" (Италия)

3. "Ференцварош" (Венгрия)

4. "Реал Сосьедад" (Испания)

5. "Виктория" (Чехия)

6. "Галатасарай" (Турция)

7. РФШ (Латвия)

8. "Хоффенхайм" (Германия)

"Лудогорец" (Болгария):

1. "Славия" (Чехия)

2. "Лацио" (Италия)

3. АЗ (Нидерланды)

4. "Лион" (Франция)

5. "Мидтьюлланн" (Дания)

6. "Виктория" (Чехия)

7. "Атлетик" (Испания)

8. "Андерлехт" (Бельгия)

"Мидтьюлланн" (Дания):

1. "Айнтрахт" (Германия)

2. "Порту" (Португалия)

3. "Фенербахче" (Турция)

4. "Маккаби" (Израиль)

5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

6. "Лудогорец" (Болгария)

7. "Хоффенхайм" (Германия)

8. "ФКСБ" (Румыния)

"Мальмё" (Швеция):

1. "Рейнджерс" (Шотландия)

2. "Славия" (Чехия)

3. "Олимпиакос" (Греция)

4. "Ференцварош (Венгрия)

5. "Галатасарай" (Турция)

6. "Карабах" (Азербайджан)

7. "Твенте" (Нидерланды)

8. "Бешикташ" (Турция)

 

Соперники команд из 4-й корзины:

"Атлетик" (Испания):

1. "Славия" (Чехия)

2. "Рома" (Италия)

3. АЗ (Нидерланды)

4. "Фенербахче" (Турция)

5. "Виктория" (Чехия)

6. "Лудогорец" (Болгария)

7. "Эльфсборг" (Швеция)

8. "Бешикташ" (Турция)

"Хоффенхайм" (Германия):

1. "Тоттенхэм" (Англия)

2. "Порту" (Португалия)

3. "Лион" (Франция)

4. "Брага" (Португалия)

5. "Динамо" (Украина)

6. "Мидтьюлланн" (Дания)

7. "ФКСБ" (Румыния)

8. "Андерлехт" (Бельгия)

"Ницца" (Франция):

1. "Рейнджерс" (Шотландия)

2. "Лацио" (Италия)

3. "Реал Сосьедад" (Испания)

4. "Ференцварош" (Венгрия)

5. "Будё-Глимт" (Норвегия)

6. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

7. "Твенте" (Нидерланды)

8. "Эльфсборг" (Швеция)

"Андерлехт" (Бельгия):

1. "Порту" (Португалия)

2. "Славия" (Чехия)

3. "Ференцварош" (Венгрия)

4. "Реал Сосьедад" (Испания)

5. "Лудогорец" (Болгария)

6. "Виктория" (Чехия)

7. "Хоффенхайм" (Германия)

8. "РФШ (Латвия)

"Твенте" (Нидерланды):

1. "Лацио" (Италия)

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

3. "Фенербахче" (Турция)

4. "Олимпиакос" (Греция)

5. "Юнион Сент-Жиллуаз" (Бельгия)

6. "Мальмё" (Швеция)

7. "Бешикташ" (Турция)

8. "Ницца" (Франция)

"Бешикташ" (Турция):

1. "Айнтрахт" (Германия)

2. "Аякс" (Нидерланды)

3. "Маккаби" (Израиль)

4. "Лион" (Франция)

5. "Мальме" (Швеция)

6. "Будё-Глимт" (Норвегия)

7. "Атлетик" (Испания)

8. "Твенте" (Нидерланды)

"ФКСБ" (Румыния):

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

2. "Рейнджерс" (Шотландия)

3. "Олимпиакос" (Греция)

4. ПАОК (Греция)

5. "Мидтьюлланн" (Дания)

6. "Карабах" (Азербайджан)

7. РФШ (Латвия)

8. "Хоффенхайм" (Германия)

РФШ (Латвия):

1. "Аякс" (Нидерланды)

2. "Айнтрахт" (Германия)

3. ПАОК (Греция)

4. "Маккаби" (Израиль)

5. "Галатасарай" (Турция)

6. "Динамо" (Украина)

7. "Андерлехт" (Бельгия)

8. "ФКСБ" (Румыния)

"Эльфсборг" (Швеция):

1. "Рома" (Италия)

2. "Тоттенхэм" (Англия)

3. "Брага" (Португалия)

4. АЗ (Нидерланды)

5. "Карабах" (Азербайджан)

6. "Галатасарай" (Турция)

7. "Ницца" (Франция)

8. "Атлетик" (Испания)

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