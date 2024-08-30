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​«Аякс» одержал самую убедительную победу в еврокубках с 2009 года

30 Августа 2024 • 03:10 Комментировать

Амстердамский «Аякс» преодолел стадию квалификации Лиги Европы, выбравшись в групповой раунд турнира после победы с общим счётом 7:1 над польской «Ягеллонией». После победы со счётом 4:1 в первом матче «Аякс» добавил ещё три мяча во второй игре.

Как оказалось, эта победа с общим счётом 7:1 стала для «Аякса» самой крупной в европейских турнирах начиная с августа 2009. Тогда в квалификации клуб обыграл словацкий «Слован» с таким же общим счётом - 7:1.

Напомним, что в своей славной истории «Аякс» лишь один раз выигрывал Лигу Европы, тогда, в 1992 году, она называлась ещё Кубок УЕФА и имела, надо заметить, более солидный статус.


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