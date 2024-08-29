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Лига Европы

Гол Оздоева помог ПАОКу ещё раз обыграть «Шемрок Роверс»

29 Августа 2024 • 23:56 Комментировать
Шемрок Роверс
0:2
ПАОК
окончен

После победы 4:0 над «Шемрок Роверс» на прошлой неделе только чудо могло оставить ПАОК без Лиги Европы. Моментов было не так много, но южане снова победили.

Кирилл Десподов со штрафного с 18 метров пробил в левый угол, а голкипер в отчаянном броске смог отбить мяч в сторону.

На 64-й минуте Андрия Живкович справа прорвался к воротам, но его удар парирован, мяч вернулся к полузащитнику, который сделал пас в центр на Магомед Оздоева, а тот открыл счёт в матче. Как и на прошлой неделе Оздоев уступил место на поле Фёдору Чалову (71-я минута). А вскоре Штефан Шваб вывел справа к воротам Десподова, который сильно пробил в ближний угол, а кипер ждал удара в дальний - 0:2. Янис Константелиас слева вывел к воротам Чалова, но удар Фёдора с 12 метров в дальний угол отражен.

ПАОК легко прошел в следующий раунд Лиги Европы.

Протокол игры  
Шемрок Роверс0:2ПАОК
  64'Оздоев Магомед (0:1)
  75'Десподов Кирилл (0:2)
Пёльс ЛеонКлири ДэниелЛопес РобертоКавана Шон 65' (Alex Noonan ( 65') Тауэлл Ричард  34'Салливан КориМакинефф АаронО'Нил Гари III 65' (Грэйс Ли ( 65') Бернс Дарра 64' (Мэндрою Даниэл ( 64') Бирн Джек 64' (Фарруджиа Нил ( 64') Макнолти Марк III 65' (Бурк Грэм ( 65')
Запасные: Уоттс ДиланСтейси ЛиMatthew BrittonНунан КонанCian DillonХор Шон
Котарски ДоминикХонни КастроКедзёра ТомашМихаилидис Яннис  52'Баба Абдул-Рахман 76' (Луиш Рафаэл ( 76') Оздоев Магомед 71' (Шваб Штефан ( 71') Камара Мохамед IIIДесподов КириллМург Томас 71' (Тайсон Фреда ( 71') Живкович Андрия 71' (Чалов Фёдор ( 71') Тиссудали Тарик 71' (Константелиас Янис ( 71')
Запасные: Цифцис АнтонисБаломенос КонстантиносВиейриньяСастре ХуанТимьянис КонстантиносКулиеракис Костас
29 августа. Стадион "Таллахт" (Дублин).
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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Шемрок Роверс

Новости по матчу

28 Августа
11:49
Бесплатная ставка и прогноз на матч Шемрок Роверс — ПАОК Лиги Европы — 29 августа 2024
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