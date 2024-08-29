Гол Оздоева помог ПАОКу ещё раз обыграть «Шемрок Роверс»

После победы 4:0 над «Шемрок Роверс» на прошлой неделе только чудо могло оставить ПАОК без Лиги Европы. Моментов было не так много, но южане снова победили.

Кирилл Десподов со штрафного с 18 метров пробил в левый угол, а голкипер в отчаянном броске смог отбить мяч в сторону.

На 64-й минуте Андрия Живкович справа прорвался к воротам, но его удар парирован, мяч вернулся к полузащитнику, который сделал пас в центр на Магомед Оздоева, а тот открыл счёт в матче. Как и на прошлой неделе Оздоев уступил место на поле Фёдору Чалову (71-я минута). А вскоре Штефан Шваб вывел справа к воротам Десподова, который сильно пробил в ближний угол, а кипер ждал удара в дальний - 0:2. Янис Константелиас слева вывел к воротам Чалова, но удар Фёдора с 12 метров в дальний угол отражен.

ПАОК легко прошел в следующий раунд Лиги Европы.