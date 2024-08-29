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Минское «Динамо» ещё раз уступило «Андерлехту», но осталось в еврокубках

29 Августа 2024 • 22:57 Комментировать
Андерлехт
1:0
Динамо Минск
окончен

Минское «Динамо» после поражения от «Андерлехта» (0:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы в ответной встрече долго сохраняло шансы на успешный исход.

В начале игры ушел от соперника на скорости Нильсон Ангуло и отдал поперек на Яна-Карло Шимича, который пробил вторым касанием в ближнюю девятку, но гостей от пропущенного гола спасла перекладина. Еще атака,  отличный навес выдал с правого фланга Киллиан Сарделла на линию вратарской, где пробил с ходу Каспер Дольберг, но точно в корпус голкиперу.

В середине второго тайма обыгрался в стеночку с партнером перед чужой штрафной Яри Версхарен и пробил в дальний нижний угол, но в падении голкипер спас свою команду. И все же на 83-й минуте была убита интрига - с левого фланга сместился Френсис Амузу к центру и пробил с линии чужой штрафной низом в ближний угол, застав врасплох кипера - 1:0.

«Андерлехт» проведет ближайшие полгода в Лиге Европы, а минчан ждет Лига конференций.

Протокол игры  
Андерлехт1:0Динамо Минск
(1:0) Амузу Френсис83'  
Коосеманс КолинСарделла КиллианШимич Ян-КарлоЙоргенсен Матиас ЗанкаАугустинссон Людвиг 90' (Дегреф Тристан ( 90') Версхарен Яри  61' 68' (Леони Тео ( 68') Ритс МатсСтруйкенс МариоДрейер Андерс 90' (Н'Диайе Мусса ( 90') Ангуло Нильсон 68' (Амузу Френсис ( 68') Дольберг Каспер 77' (Васкес Луис ( 77')
Запасные: Киккенборг МадсАшимеру МаджидФоке ТомасШлик ТимоПатрис ЛуиАрнстад Кристиан
Лапоухов ФёдорПигас ВадимБегунов РоманГаврилович АлексейРайАмиан Бони 71' (Школик Игорь ( 71') Селява Александр  46'Демченко Никита Юрьевич 90' (Хващинский Владимир ( 90') Бахар Иван 69' (Седько Павел ( 69') Подстрелов Дмитрий 46' (Жердев Глеб ( 46') Альфред Стивен 46' (Мельниченко Трофим ( 46')
Запасные: Педро ИгорШимакович ИванАпетенок ПавелКаратай АртёмАдеола РаймондМихайрин Матвей
29 августа. Стадион "Лото-парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Динамо Минск

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