Минское «Динамо» ещё раз уступило «Андерлехту», но осталось в еврокубках

Минское «Динамо» после поражения от «Андерлехта» (0:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы в ответной встрече долго сохраняло шансы на успешный исход.

В начале игры ушел от соперника на скорости Нильсон Ангуло и отдал поперек на Яна-Карло Шимича, который пробил вторым касанием в ближнюю девятку, но гостей от пропущенного гола спасла перекладина. Еще атака, отличный навес выдал с правого фланга Киллиан Сарделла на линию вратарской, где пробил с ходу Каспер Дольберг, но точно в корпус голкиперу.

В середине второго тайма обыгрался в стеночку с партнером перед чужой штрафной Яри Версхарен и пробил в дальний нижний угол, но в падении голкипер спас свою команду. И все же на 83-й минуте была убита интрига - с левого фланга сместился Френсис Амузу к центру и пробил с линии чужой штрафной низом в ближний угол, застав врасплох кипера - 1:0.

«Андерлехт» проведет ближайшие полгода в Лиге Европы, а минчан ждет Лига конференций.