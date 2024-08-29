«Петрокуб» упустил победу в матче с «Лудогорцем» и выбыл из Лиги Европы

После 0:4 от «Лудогорца» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы у «Петрокуба» было минимум шансов отыграться в ответной встрече.

В середине первого тайма Сон слева на чужой половине поля сыграл на перехвате и убежал один на один с голкипером, вот только переиграть его защитнику «Лудогорца» не удалось.

Почти сразу атака соперника - Михай Лупан на чужой половине поля перехватил мяч, слева продвинулся вперёд, сместился к центру и сделал пас направо на Владимира Амброса, который вошёл в штрафную площадь и с семи метров пробил под вратарем - 1:0.

На 58-й минуте Виктор Мудрак насобирал карточек всех футбольных цветов после фола у своей штрафной и аплодисментов арбитру. На 75-й минуте «Петрокуб» сам себе привез гол - Ион Борш грубо ошибся, сделал пас в свою штрафную площадь на ход сопернику. Спас Делев с десяти метров без помех сильно пробил в левый угол - 1:1. На 90-й минуте Рик слева перед штрафной площадью получил мяч и с разворота с 20 метров точно пробил в дальний верхний угол ворот - 1:2.

Молдавская команда на ровном месте упустила победу и ничью. Но в любом случае она продолжит играть в Лиге конференций.