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«Петрокуб» упустил победу в матче с «Лудогорцем» и выбыл из Лиги Европы

29 Августа 2024 • 21:53 Комментировать
Петрокуб
1:2
Лудогорец
2-й тайм

После 0:4 от «Лудогорца» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы у «Петрокуба» было минимум шансов отыграться в ответной встрече.

В середине первого тайма Сон слева на чужой половине поля сыграл на перехвате и убежал один на один с голкипером, вот только переиграть его защитнику «Лудогорца» не удалось.

Почти сразу атака соперника - Михай Лупан на чужой половине поля перехватил мяч, слева продвинулся вперёд, сместился к центру и сделал пас направо на Владимира Амброса, который вошёл в штрафную площадь и с семи метров пробил под вратарем - 1:0.

На 58-й минуте Виктор Мудрак насобирал карточек всех футбольных цветов после фола у своей штрафной и аплодисментов арбитру. На 75-й минуте «Петрокуб» сам себе привез гол - Ион Борш грубо ошибся, сделал пас в свою штрафную площадь на ход сопернику. Спас Делев с десяти метров без помех сильно пробил в левый угол - 1:1. На 90-й минуте  Рик слева перед штрафной площадью получил мяч и с разворота с 20 метров точно пробил в дальний верхний угол ворот - 1:2.

Молдавская команда на ровном месте упустила победу и ничью. Но в любом случае она продолжит играть в Лиге конференций.

Протокол игры 
Петрокуб1:2Лудогорец
(1:0) Амброс Владимир 28'  
  75' Делев Спас (1:1)
  90' Рик (1:2)
Смаленя Силвиу  Жардан Ион  Мудрак Виктор   58'   58'  Борш Ион  Плэтикэ Сергиу  Плэтикэ Михаил   72' (Диалло Бубакар (   72' Лунгу Теодор   77' (Котогой Корнелиу (   77' Жардан Василий   7'  Пушкаш Дан   35'   77' (Санду Флоринель (   77' Лупан Михай   72' (Кэрунту Марин (   72'   90' Амброс Владимир   48'   62' (Демиан Думитру (   62')
Запасные: Бивол Думитру  Коваль Думитру  Додон Виктор  Нар Гилберт
Падт Серджио  Витри Аслак Фонн  Куртулус Эдвин  Алмейда Динис  Сон  Педринью Роша   82' (Неделев Тодор (   82' Камара Агибу   30'   76' (Йорданов Иван (   76'   81' Пётровски Якуб   76' (Дуарте Дерой (   76' Кайо Ранхел   68' (Дуа Квадво (   68' Секо Руан   68' (Делев Спас (   68' Рик
Запасные: Групер Дэнни  Христов Дамьян  Бонманн Хендрик  Вердон Оливье  Чочев Ивайло  Русев Георги
 29 августа. Стадион "Зимбру".
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Евро-Футбол.Ру,
Лудогорец Петрокуб

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Ставка и прогноз на матч Петрокуб — Лудогорец Лиги Европы — 29 августа 2024
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ПЕТРОКУБ ЛУДОГОРЕЦ
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