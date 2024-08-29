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Скрипченко уверен, что минское «Динамо» может пройти «Андерлехт»

29 Августа 2024 • 13:25 Комментировать
Андерлехт
...
Динамо Минск
1 1.32 X 5.30 2 9.50
Через 5 ч. 58 мин.

Несмотря на осечку в первой игре, главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко считает, что у команды есть все шансы на выход в Лигу Европы. Первый матч против «Андерлехта» завершился со счетом 0:1.

Клубы из Беларуси уже очень давно не попадали в групповой этап еврокубков. Последний раз это удалось сделать БАТЭ в сезоне 2018/2019. Футболисты минского «Динамо» уже обеспечили себе участие в Лиге конференций, но есть все шансы пройти выше.

Для этого нужно в ответной игре переиграть «Андерлехт». Встреча пройдет в Бельгии. Наставник гостей, Вадим Скрипченко, подчеркнул, что счет 0:1 оставляет их в этом противостоянии. Также он рассказал, на что стоит обратить команде внимание.

«Результат первого матча не критический. Самое главное — нам быть готовыми к тому, чтобы даже по сравнению с первым матчем добавить как в организации игры, так и в интенсивности единоборств, а также интенсивности перемещений», — приводится слова тренера на официальном сайте клуба.

Сегодняшний матч начнется в 21:00.

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Ставка и прогноз на матч Андерлехт — Динамо Минск Лиги Европы — 29 августа 2024
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