Скрипченко уверен, что минское «Динамо» может пройти «Андерлехт»

Несмотря на осечку в первой игре, главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко считает, что у команды есть все шансы на выход в Лигу Европы. Первый матч против «Андерлехта» завершился со счетом 0:1.

Клубы из Беларуси уже очень давно не попадали в групповой этап еврокубков. Последний раз это удалось сделать БАТЭ в сезоне 2018/2019. Футболисты минского «Динамо» уже обеспечили себе участие в Лиге конференций, но есть все шансы пройти выше.

Для этого нужно в ответной игре переиграть «Андерлехт». Встреча пройдет в Бельгии. Наставник гостей, Вадим Скрипченко, подчеркнул, что счет 0:1 оставляет их в этом противостоянии. Также он рассказал, на что стоит обратить команде внимание.

«Результат первого матча не критический. Самое главное — нам быть готовыми к тому, чтобы даже по сравнению с первым матчем добавить как в организации игры, так и в интенсивности единоборств, а также интенсивности перемещений», — приводится слова тренера на официальном сайте клуба.

Сегодняшний матч начнется в 21:00.