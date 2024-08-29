Тренер «Црвены Звезды» объяснил, почему так важно было попасть в Лигу чемпионов

Всё-таки голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин не смог пробиться в главный европейский турнир. В решающем матче его команда проиграла со счетом 0:2 «Црвене Звезде».

После игры сербский наставник хозяев Владан Милоевич рассуждал о выходе в основную часть турнира не только как о матчах с лучшими клубами. Он подчеркнул, что благодаря этой победе вся организация получит необходимые средства для инфраструктуры. Также как бывший тренер молодежной команды он очень рад, что помог ещё и талантливым ребятам пробиться в Лигу чемпионов.

«Мы знаем, как много значит попадание в Лигу чемпионов и в игровом плане, и в организационном, и в финансовом плане. Благодаря этой победе мы сможем вложиться в инфраструктуру и у нас появится потрясающий медицинский центр. Наши сверхталантливые дети смогут сыграть против лучших сверстников Европы. Для них это огромная привилегия», - приводит слова главного тренера официальный сайт сербского клуба.

Стоит отметить, что этот еврокубковый отрезок клубы из Сербии проходят неудачно. «Партизан» начинал свой путь с Лиги чемпионов, но проиграл все три раунда и в итоге никуда не вышел. «Войводина» стартовала в Лиге Европы, но с «Аяксом» справиться не вышло. В Лиге конференций команда проиграла в серии пенальти «Марибору». Также в серии послематчевых ударов уступили «Раднички». Их выбил клуб из Черногории «Морнар Бар». Футболисты «Бачка-Топола» в первом матче проиграли «Маккаби» со счетом 0:3, но так как выступают в Лиге Европы, то в Лигу конференций точно попадут. Ответный матч пройдет сегодня.