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Масалитин - о Чалове: «Он должен был ехать в ПАОК готовым, а не просто заявлять о желании уехать» эксклюзив

23 Августа 2024 • 18:25 Комментировать
ПАОК
4:0
Шемрок Роверс

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает, что после нереализованного пенальти за ПАОК Фёдору Чалову больше не стоит подходить к точке.

- Вчера Чалов дебютировал в еврокубках в составе ПАОКа, выйдя на замену. В дополнительное время он не смог забить пенальти. Стоило ли ему вообще подходить к точке, ведь к ней пошел другой игрок, а Фёдор вырвал мяч у него из рук?

- Пенальтистов обычно назначают тренеры или капитан команды. До игры определяют несколько кандидатур. Если кто-то не чувствует уверенности, то отдает мяч другому.

- Чалов пробил прямо во вратаря, который отбил мяч ногой, а с добивания попал в штангу. Получается двойная неудача в одном моменте.

- Понятно, что Чалов хотел отличиться, чтобы почувствовать уверенность. Но должна быть команда на то, чтобы именно он шел пробивать пенальти. Надо соблюдать этикет и внутренние правила. Если он это сделал, то вопросов к нему быть не должно.

- А если нет?

- Тогда это ошибка Чалова. Он должен объяснить свою точку зрения в этом моменте. Рассказать, почему взял мяч у партнера и пошел к точке. Забил он или нет – это уже второй вопрос. Понятно, что форвард должен забивать. Пока сама игра и обстановка не приносят Фёдору удовольствия. И нет результата. Но главное, что этот поступок Чалова не повлиял на результат команды в этом матче.

- Фанаты ПАОКа раскритиковали россиянина за незабитый пенальти и за то, что он отнял мяч у воспитанника клуба. Не задавит Фёдора эта критика?

- Игроки всегда будут подвергаться критике. Тем более нападающие. Он думал, что там его будут гладить по голове? Он должен быть готов к любому развитию ситуации. Тем более что он там иностранец, а значит, должен приносить пользу. Чтобы ехать в  зарубежный клуб, надо быть готовым к этому психологически. Там конкуренция, чужие болельщики. Если ему начнут свистеть трибуны, как он будет себя чувствовать? Поймает мандраж, пропадет уверенность, и его карьера там может закончиться. 

- Из позитивного стоит отметить, что Чалов поучаствовал в двух голах своей команды. Что об этом думаете?

- Каждая игра будет приносить ему пользу. Взаимопонимание с партнерами начнет налаживаться. Но форварда всегда берут для того, чтобы он забивал. Голевые пасы – это уже второе.

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- Чалов не получает много игрового времени в ПАОКе. Это ожидаемо для вас?

- Луческу говорил, что только через месяц должен ставить Чалова в состав. Но, видимо, обстоятельства сложились так, что он начал его выпускать уже сейчас. Здесь нет ничего плохого. Надо просто быть готовым. И не только физически, а еще и к тому, что против тебя будут болельщики выступать, свистеть. Греки, как и турки, очень эмоциональные. 

- Какие у него перспективы в этом клубе, как думаете?

- Он должен был ехать готовым, а не просто заявлять о желании уехать. Ну, приехал он в команду, и дальше что? Голов нет, игры нет, в основу не проходит. Все это будет плохо на него влиять.

Елена Григорьевская

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