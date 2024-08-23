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Пономарёв - о Чалове: «Всё с ним ясно, он потерпит в ПАОКе фиаско» эксклюзив

23 Августа 2024 • 18:10 Комментировать
ПАОК
4:0
Шемрок Роверс

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» считает, что после нереализованного пенальти за ПАОК Чалову больше не стоит подходить к точке.

- Вчера Чалов дебютировал в еврокубках в составе ПАОКа, выйдя на замену. В дополнительное время он не смог забить пенальти. Стоило ли Фёдору вообще подходить к точке, ведь к ней пошел другой игрок, а Чалов вырвал мяч у него из рук?

- Не понимаю, зачем он это сделал. Он что, глупый? Конечно, Фёдору не надо было бить пенальти. Видимо, он хотел показать, что из себя представляет. Пусть били бы другие футболисты, которые все время выходят в основном составе. Чалов не имел права это делать.

- Он пробил прямо во вратаря, который отбил мяч ногой, а с добивания Чалов попал в штангу. Получается двойная неудача в одном моменте.

- Это ужас! Все с ним ясно. Он потерпит там фиаско. Его не будут ставить в состав.

- Фанаты ПАОКа раскритиковали Чалова за этот незабитый пенальти и то, что он отнял мяч у воспитанника клуба. Как это может сказаться на его карьере там?

- Еще как! Если Чалов доиграет там этот год – будет здорово. Его болельщики будут освистывать. Он не имел права бить одиннадцатиметровый, который был сделан на другом игроке. Если бы сфолили на нем - это другой вопрос. Хорошо, что он не забил уже при счете 3:0 в пользу его команды и этот пенальти не на что не вилял. 

- Из позитивного стоит отметить, что Чалов поучаствовал в двух голах своего клуба.

- Это неплохо. Но все равно, не думаю, что его будут уважать фанаты. Они в него не будут верить. Считаю, у Чалова не радужные перспективы в команде.  

- Не стоит Фёдору больше подходить к точке?

- Ни в коем случае. Он будет дрожать, как осиновый лист. Ему надо работать и работать, а он сразу хотел себя проявить. Хорошо, что в голевых моментах поучаствовал. 

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- Может, в дальнейшем он все-таки станет лидером ПАОКа?

- Не знаю. Если только начнет забивать с игры. По своему уровню он дорос до греческого клуба.

Елена Григорьевская

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ПАОК Фёдор Чалов Владимир Пономарёв ещё теги

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