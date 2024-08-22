Минское «Динамо» не смогло удачно сыграть против «Андерлехта»

Первый матч за выход в групповую стадию Лиги Европы между минским «Динамо» и «Андерлехтом» не был слишком событийным. При этом номинальные хозяева чаще били по воротам, а соперник играл по счету после быстрого гола.
На девятой минуте Матс Ритс исполнил отменную подачу на линию вратарской, защитник проиграл борьбу Людвигу Аугустинссону, и удар его головой застал врасплох голкипера - 0:1.
В середине второго тайма подача с левого фланга, неудачно выбивали игровой снаряд из своей штрафной площади Алексей Гаврилович и Роман Бегунов, подбор за Андерсом Дрейером, который пробил в дальний угол - вратарь кончиками пальцев на угловой перевёл.
У «Андерлехта» запас в один гол после первого поединка.
Протокол игры
|9'Аугустинссон Людвиг (0:1)
Лапоухов Фёдор•Пигас Вадим•Бегунов Роман• 46'Гаврилович Алексей•Рай•Амиан Бони72' (Школик Игорь (72') •Селява Александр•Демченко Никита Юрьевич•Бахар Иван 42'72' (Адеола Раймонд (72') •Альфред Стивен 77'83' (Мельниченко Трофим (83') •Подстрелов Дмитрий67' (Жердев Глеб (67') 70'
Коосеманс Колин•Фоке Томас78' (Сарделла Киллиан (78') •Йоргенсен Матиас Занка•Шимич Ян-Карло•Аугустинссон Людвиг•Дрейер Андерс•Ритс Матс•Леони Тео66' (Дольберг Каспер (66') •Струйкенс Марио•Васкес Луис66' (Ашимеру Маджид (66') •Ангуло Нильсон78' (Версхарен Яри (78')
22 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
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