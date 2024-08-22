Минское «Динамо» не смогло удачно сыграть против «Андерлехта»

Первый матч за выход в групповую стадию Лиги Европы между минским «Динамо» и «Андерлехтом» не был слишком событийным. При этом номинальные хозяева чаще били по воротам, а соперник играл по счету после быстрого гола.

На девятой минуте Матс Ритс исполнил отменную подачу на линию вратарской, защитник проиграл борьбу Людвигу Аугустинссону, и удар его головой застал врасплох голкипера - 0:1.

В середине второго тайма подача с левого фланга, неудачно выбивали игровой снаряд из своей штрафной площади Алексей Гаврилович и Роман Бегунов, подбор за Андерсом Дрейером, который пробил в дальний угол - вратарь кончиками пальцев на угловой перевёл.

У «Андерлехта» запас в один гол после первого поединка.