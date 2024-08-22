Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Минское «Динамо» не смогло удачно сыграть против «Андерлехта»

22 Августа 2024 • 23:35 Комментировать
Динамо Минск
0:1
Андерлехт

Первый матч за выход в групповую стадию Лиги Европы между минским «Динамо» и «Андерлехтом» не был слишком событийным. При этом номинальные хозяева чаще били по воротам, а соперник играл по счету после быстрого гола.

На девятой минуте Матс Ритс исполнил отменную подачу на линию вратарской, защитник проиграл борьбу Людвигу Аугустинссону, и удар его головой застал врасплох голкипера - 0:1.

В середине второго тайма подача с левого фланга, неудачно выбивали игровой снаряд из своей штрафной площади Алексей Гаврилович и Роман Бегунов, подбор за Андерсом Дрейером, который пробил в дальний угол - вратарь кончиками пальцев на угловой перевёл.

У «Андерлехта» запас в один гол после первого поединка.

Протокол игры  
Динамо Минск0:1Андерлехт
  9'Аугустинссон Людвиг (0:1)
Лапоухов ФёдорПигас ВадимБегунов Роман  46'Гаврилович АлексейРайАмиан Бони 72' (Школик Игорь ( 72') Селява АлександрДемченко Никита ЮрьевичБахар Иван  42' 72' (Адеола Раймонд ( 72') Альфред Стивен  77' 83' (Мельниченко Трофим ( 83') Подстрелов Дмитрий 67' (Жердев Глеб ( 67'  70')
Запасные: Седько ПавелХващинский ВладимирШимакович ИванАпетенок ПавелКалинин ВладиславКаратай АртёмМихайрин Матвей
Коосеманс КолинФоке Томас 78' (Сарделла Киллиан ( 78') Йоргенсен Матиас ЗанкаШимич Ян-КарлоАугустинссон ЛюдвигДрейер АндерсРитс МатсЛеони Тео 66' (Дольберг Каспер ( 66') Струйкенс МариоВаскес Луис 66' (Ашимеру Маджид ( 66') Ангуло Нильсон 78' (Версхарен Яри ( 78')
Запасные: Кана МаркоКиккенборг МадсВанхаутте ТимонАрнстад КристианН'Диайе Мусса
22 августа. Стадион "Мезокёвесди Вароси".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Динамо Минск

Новости по матчу

22 Августа
02:37
Актуальный прогноз и ставка на матч Динамо Минск – Андерлехт раунда плей-офф Лиги Европы – 22 августа 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЛАСК ЛАСК
ФКСБ ФКСБ
1
1
1.90 3.70 3.80
Видео
Окончен
РФШ Рига РФШ Рига
АПОЭЛ АПОЭЛ
2
1
2.44 3.50 2.75
Видео
Окончен
Мольде Мольде
Эльфсборг Эльфсборг
0
1
1.61 4.30 4.90
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Хартс Хартс
1
0
1.47 4.60 6.20
Видео
Окончен
ПАОК ПАОК
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
4
0
1.18 7.20 14.00
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Петрокуб Петрокуб
4
0
1.33 5.20 8.60
Видео
Окончен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Бачка-Топола Бачка-Топола
3
0
1.68 3.80 5.00
Видео
Окончен
Лугано Лугано
Бешикташ Бешикташ
3
3
3.25 3.70 2.08
Видео
Окончен
Динамо Минск Динамо Минск
Андерлехт Андерлехт
0
1
7.00 4.50 1.44
Видео
Окончен
Ягеллония Белосток Ягеллония Белосток
Аякс Аякс
1
4
4.00 3.85 1.81
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Борац Баня-Лука Борац Баня-Лука
0
0
1.32 5.40 8.80
Видео
Окончен
Брага Брага
Рапид Вена Рапид Вена
2
1
1.55 4.30 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
22 Августа
23:35 · Лига Европы
Минское «Динамо» не смогло удачно сыграть против «Андерлехта»
22:57 · Лига Европы
«Петрокуб» пропустил 4 гола в Болгарии
22:30 · Лига Европы
Чалов не забил пенальти, но ПАОК всё равно одной ногой в групповой стадии
19:43 · Россия. Премьер-лига
Оздоев – в старте ПАОКа на матч Лиги Европы, Чалов остался на скамейке
16 Августа
01:39 · Лига Европы
40-летний вратарь «Аякса» отразил пять послематчевых пенальти и забил сам
01:20 · Лига Европы
«Аякс» и «Панатинаикос» пробили 34 послематчевых пенальти – рекорд 3
15 Августа
21:53 · Лига Европы
«Кривбасс» снова ничего не смог поделать с «Викторией»
20:54 · Лига Европы
Минское «Динамо» уступило «Линкольну», но осталось в Лиге Европы
13 Августа
22:29 · Лига Европы
«Петрокуб» не пропустил в Уэльсе и шагнул дальше
08 Августа
23:42 · Лига Европы
Минское «Динамо» уверенно одолело «Линкольн»
22:53 · Лига Европы
«Кривбасс» вернулся в еврокубки с поражения от «Виктории»
06 Августа
21:57 · Лига Европы
«Петрокуб» дома обыграл валлийцев
01 Августа
21:55 · Лига Европы
«Шериф» покинул Лигу Европы после неудачи в Швеции
25 Июля
22:03 · Лига Европы
«Шериф» в концовке упустил ничью в матче с «Эльфсборгом»
18 Июля
21:52 · Лига Европы
«Шериф» только в серии пенальти прошёл «Зиру»
19:58 · Лига Европы
«Тобол» переиграл «Ружомберок», но выбыл в Лигу конференций
11 Июля
22:02 · Лига Европы
«Зира» обыграла «Шериф», нанеся всего один удар по воротам
18 Июня
17:11 · Лига Европы
Результаты жеребьёвки Лиги Европы
07 Июня
15:54 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист Брага: «Российский футбол умирает без международных турниров» 4 эксклюзив
06 Июня
07:40 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо рассказал о своей реакции на единственное поражение «Байера»
02 Июня
20:43 · Лига Европы
УЕФА разрешит «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играть с родственными клубами в еврокубках 1
30 Мая
12:41 · Россия. Премьер-лига
Овечкин поддержал отъезд российских футболистов из РПЛ
25 Мая
02:47 · Лига Европы
Гол Лукмана признан лучшим в Лиги Европы
24 Мая
22:24 · Лига Европы
Вирц – лучший молодой игрок прошедшего розыгрыша Лиги Европы
18:17 · Лига Европы
УЕФА назвал лучшего игрока сезона Лиги Европы – он не играл в финале
Все новости
Рекомендуем