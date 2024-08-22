«Петрокуб» пропустил 4 гола в Болгарии

«Петрокуб» гостил у «Лудогорца» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы и только отбивался.

На 23-й минуте После розыгрыша углового Кайо навесил с правой границы штрафной, а Квадво Дуа аккуратным ударом головой направил мяч в дальний угол - 1:0. Кайо ворвался в штрафную чуть правее центра и пробил низом - голкипер выручил, а защитники выбивали мяч на угловой. Якуб Пётровски после паса пяткой от Рика пробивал в касание с 13 метров, однако кипер потащил мяч из ближнего угла. Аслак Фонн Витри со штрафного пробил поверх стенки в ближний угол, однако попал в перекладину. После навеса Витри с правого фланга Пётровски скинул мяч вдоль ворот, Дуа головой исполнил скидку на Руана Секо, который бисиклетой пробил чуть выше перекладины. На 59-й минуте Секо получил мяч от Рика перед штрафной соперника и метров с 23 с левой ноги блестяще обвел вратаря - 2:0. Бубакар Диалло разогнал атаку «Петрокуба», дальше Теодора Лунгу с левого края штрафной прострелил на Михая Лупана, который с 14 метров пробил чуть выше правой девятки. Тодор Неделев со штрафного с правого фланга пробил в ближний угол, голкипер потащил тяжелейший мяч, однако Динис Алмейда добил из пределов вратарской - 3:0. Еще атака, Неделев подал угловой с левого фланга, Алмейда здорово разбежался и точно пробил головой с отскоком от газона - 4:0.

Ответный матч (формальность) через неделю.