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Лига Европы

«Петрокуб» пропустил 4 гола в Болгарии

22 Августа 2024 • 22:57 Комментировать
Лудогорец
4:0
Петрокуб
окончен

«Петрокуб» гостил у «Лудогорца» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы и только отбивался.

На 23-й минуте После розыгрыша углового Кайо навесил с правой границы штрафной, а Квадво Дуа аккуратным ударом головой направил мяч в дальний угол - 1:0. Кайо ворвался в штрафную чуть правее центра и пробил низом - голкипер выручил, а защитники выбивали мяч на угловой. Якуб Пётровски после паса пяткой от Рика пробивал в касание с 13 метров, однако кипер потащил мяч из ближнего угла. Аслак Фонн Витри со штрафного пробил поверх стенки в ближний угол, однако попал в перекладину. После навеса Витри с правого фланга Пётровски скинул мяч вдоль ворот, Дуа головой исполнил скидку на Руана Секо, который бисиклетой пробил чуть выше перекладины. На 59-й минуте Секо получил мяч от Рика перед штрафной соперника и метров с 23 с левой ноги блестяще обвел вратаря - 2:0. Бубакар Диалло разогнал атаку «Петрокуба», дальше Теодора Лунгу с левого края штрафной прострелил на Михая Лупана, который с 14 метров пробил чуть выше правой девятки. Тодор Неделев со штрафного с правого фланга пробил в ближний угол, голкипер потащил тяжелейший мяч, однако Динис Алмейда добил из пределов вратарской - 3:0. Еще атака, Неделев подал угловой с левого фланга, Алмейда здорово разбежался и точно пробил головой с отскоком от газона - 4:0.

Ответный матч (формальность) через неделю.

Протокол игры  
Лудогорец4:0Петрокуб
(1:0) Дуа Квадво23'  
(2:0) Секо Руан59'  
(3:0) Алмейда Динис90'  
(4:0) Алмейда Динис90'  
Падт СерджиоВитри Аслак ФоннКуртулус ЭдвинАлмейда ДинисСон 62' (Недялков Антон ( 62') Пётровски Якуб  51'Педринью Роша 70' (Русев Георги ( 70') Рик 70' (Дуарте Дерой ( 70') Секо Руан 62' (Камара Агибу ( 62') Кайо РанхелДуа Квадво 80' (Неделев Тодор ( 80')
Запасные: Групер ДэнниХристов ДамьянЙорданов ИванБонманн ХендрикВердон ОливьеЧочев ИвайлоДелев Спас
Смаленя СилвиуБорш ИонМудрак ВикторПлэтикэ СергиуЖардан ИонПлэтикэ Михаил  28' 78' (Диалло Бубакар ( 78') Лунгу ТеодорКотогой Корнелиу 63' (Демиан Думитру ( 63') Жардан ВасилийАмброс Владимир 63' (Санду Флоринель ( 63') Кэрунту Марин 46' (Лупан Михай ( 46')
Запасные: Бивол ДумитруКоваль ДумитруДодон ВикторНар Гилберт
22 августа. Стадион "Хювефарма Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Лудогорец Петрокуб

Новости по матчу

Сегодня, 22 Августа
01:47
Интересный прогноз и ставка на матч Лудогорец – Петрокуб раунда плей-офф Лиги Европы – 22 августа 2024
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