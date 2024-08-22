Чалов не забил пенальти, но ПАОК всё равно одной ногой в групповой стадии

ПАОК легко разобрался с «Шемрок Роверс» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

После навеса с угла поля на ближней штанге головой пробил Томаш Кедзёра, но в падении спас свою команду вратарь. После паса от Льямаса Брэндона пробивал из пределов штрафной Андрия Живкович в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой. В конец первого тайма ворвался в штрафную соперника Хонни и отдал в центр на Брэндона, который смог протолкнуть дальше на Абдула-Рахмана Баба, а тот с ходу пробил точно под перекладину. Вот только судья усмотрел фол в атаке. И все же на перерыв греки ушли, ведя в счете. Подхватил мяч на правой бровке Живкович и навесил на линию вратарской, где пытался вынести мяч головой защитник Дэниел Клири, но лишь срезал его в девятку - 1:0.

В начале второго тайма Живкович вырезал в штрафную соперника на ход Тайсону, который оторвался от опеки защитников и пробил на силу точно в ближний верхний угол ворот - 2:0. Ворвался в штрафную соперника с фланга Янис Константелиас и покатил в центр на Тайсона, но тот с убойной позиции отправил снаряд на трибуну. На 52-й минуте в центре поля Джошуа Хонохан грубо заехал по лицу сопернику в верховой борьбе, за что увидел перед собой желтую карточку, которая стала уже второй. Фёдор Чалов вышел на поле на 64-й минуте и начал голевую атаку после отбора мяча - пас на Тайсона, который продлил в касание на Константелиаса, а тот красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот - 3:0. В самой концовке Кирилл Десподов заработал пенальти. Чалову доверили этот удар - мяч направлен по центру и не сильно, и голкипер ногой смог парировать. А в следующей атаке Баба сделал счет 4:0 - удар Чалова головой вратарь отразил, а Баба добавил мяч.

ПАОК разгромно победил и имеет отличные шансы на групповую стадию Лиги Европы. Магомед Оздоев провел на поле 90 минут.