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40-летний вратарь «Аякса» отразил пять послематчевых пенальти и забил сам

16 Августа 2024 • 01:39 Комментировать
Аякс
0:1
Панатинаикос

Голкипер «Аякса» Ремко Пасвер стал героем исторической серии пенальти в поединке с «Панатинаикосом».

Амстердамцы не смогли удержать преимущество, добытое в первом матче противостояния, уступив на своём поле со счётом 0:1. В затянувшейся послематчевой серии нидерландский гранд взял верх – 13:12. При этом, что любопытно, 40-летний вратарь «Аякса» Ремко Пасвер отразил пять одиннадцатиметровых «Панатинаикоса», а также реализовал собственную попытку.

Соперником «Аякса» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы стала польская «Ягеллония». Встречи запланированы на 22 и 29 августа.

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Аякс Панатинаикос Ремко Пасвер ещё теги

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