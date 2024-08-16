«Аякс» и «Панатинаикос» пробили 34 послематчевых пенальти – рекорд

Амстердамский «Аякс» в напряжённой борьбе обыграл греческий «Панатинаикос».

Ответная встреча третьего раунда квалификации Лиги Европы завершилась минимальной победой «зелёных» – 1:1 по сумме двух матчей. Дело дошло до серии пенальти, где для выявления триумфатора потребовалось 34 удара – рекорд еврокубков. Точнее оказались амстердамцы, победившие со счётом 13:12. Любопытно, что оба вратаря реализовали свои попытки, а некоторым игрокам пришлось подходить к точке дважды.

Кроме того, как отмечает Opta, лишь однажды за всю историю евротурниров в послематчевой серии был зафиксирован ещё более крупный счёт (14:13 в прошлогоднем поединке «Гзира Юнайтед» против «Гленторана»).