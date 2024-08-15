«Кривбасс» снова ничего не смог поделать с «Викторией»

Чешская «Виктория» повторно была сильнее «Кривбасса» в ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы. Активный Даниэль Вашулин упустил несколько моментов в первом тайме, а после перерыва точно замкнул навес от правого угла штрафной и открыл счет. Еще атака, форвард пробросил мяч мимо голкипера и с нулевого угла попал в штангу.

«Кривбасс» выбыл в Лигу конференций, где за выход в групповую стадию будет бороться с «Бетисом».