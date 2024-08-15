«Кривбасс» снова ничего не смог поделать с «Викторией»

Чешская «Виктория» повторно была сильнее «Кривбасса» в ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги Европы. Активный Даниэль Вашулин упустил несколько моментов в первом тайме, а после перерыва точно замкнул навес от правого угла штрафной и открыл счет. Еще атака, форвард пробросил мяч мимо голкипера и с нулевого угла попал в штангу.
«Кривбасс» выбыл в Лигу конференций, где за выход в групповую стадию будет бороться с «Бетисом».
Протокол игры
|(1:0) Daniel Vasulin52'
Тврдонь Мариан•Дуэ Сампсон•Хранак Робин•Емелка Вацлав•Гавел Милан•Черв Лукаш•Калвач Лукаш•Tom Sloncik50' (Ирка Эрик (50') •Копич Ян85' (Каду (85') •Шулц Павел•Daniel Vasulin71' (Выдра Матей (71')
Клищук Андрей• 15'Понедельник Андрей84' (Кожушко Олег (84') •Стецков Тимур• 43'Романчук Александр II•Дибанго Иван•Вакулко Юрий•Бизимана Джихад61' (Yegor Tverdokhlib (61') •Кузык Денис71' (Драмбаев Aлександр (71') •Лунёв Максим84' (Bandeira (84') •Микитишин Артур61' (Хомченовский Дмитрий (61') • 76'Аду Принс 88'
15 августа. Стадион "Дусан Арена" (Пльзень).
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