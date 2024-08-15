Минское «Динамо» уступило «Линкольну», но осталось в Лиге Европы

Минское «Динамо» гостило у «Линкольна» в попытке пробиться в плей-офф Лиги Европы.

На 18-й минуте Рай получил мяч на левом краю штрафной, сместился чуть в центр и пробил в дальний угол, просвистел снаряд рядом с дальней стойкой «Линкольна». Ли Кашаро на правом краю штрафной отдал пас на Тиджея де Барра, который нанес удар по воротам соперника, а мяч по дуге нырнул в левый угол - 1:0 и 1:2 по сумме двух матчей. После прострела с левого края Кашаро расстреливал ворота соперника всего с двух метров, но мяч прямо в голкипера он направил. А вот гости отыгрались сразу после перерыва - получил мяч в центре штрафной игрок атаки «Динамо», Стивен Альред, из-под защитника удар по воротам соперника, и сфера юркнула в ворота - 1:1. На 78-й минуте пошла подача с правого края в центр штрафной белорусов, срикошетил от защитника снаряд и прилетел к де Барру, который расстрелял с близкого расстояния вратаря соперника - 2:1.

Следующий соперник минчан - «Андерлехт».