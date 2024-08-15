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Лига Европы

Минское «Динамо» уступило «Линкольну», но осталось в Лиге Европы

15 Августа 2024 • 20:54 Комментировать
Линкольн
2:1
Динамо Минск

Минское «Динамо» гостило у «Линкольна» в попытке пробиться в плей-офф Лиги Европы.

На 18-й минуте  Рай получил мяч на левом краю штрафной, сместился чуть в центр и пробил в дальний угол, просвистел снаряд рядом с дальней стойкой «Линкольна». Ли Кашаро на правом краю штрафной отдал пас на Тиджея де Барра, который нанес удар по воротам соперника, а мяч по дуге нырнул в левый угол - 1:0 и 1:2 по сумме двух матчей. После прострела с левого края Кашаро расстреливал ворота соперника всего с двух метров, но мяч прямо в голкипера он направил. А вот гости отыгрались сразу после перерыва - получил мяч в центре штрафной игрок атаки «Динамо», Стивен Альред, из-под защитника удар по воротам соперника, и сфера юркнула в ворота - 1:1. На 78-й минуте пошла подача с правого края в центр штрафной белорусов, срикошетил от защитника снаряд и прилетел к де Барру, который расстрелял с близкого расстояния вратаря соперника - 2:1.

Следующий соперник минчан - «Андерлехт».

 

Протокол игры  
Линкольн2:1Динамо Минск
(1:0) Де Барр Тиджей30'  
  54'Альфред Стивен (1:1)
(2:1) Де Барр Тиджей78'  
Сантана НаузетАйю Абдул  64' 72' (Валарино Джулиан ( 72') Сержант ДжекТорилья ГрэмНаноЛопеш Бернарду  51'Бритто Итан 72' (Муньос Рафаэль ( 72') Уолш Джо III 60' (Бент Дэн ( 60'  82') Де Барр ТиджейТони XV 60' (Вильяканьяс Виктор ( 60') Кашаро Ли 46' (Гомес Кике ( 46')
Запасные: Javan PeacockМартин ПедроЯхая МустафаКлинтон КайлЛопес ВикторШортино ДжонатанБюрнет Дьюманей
Лапоухов ФёдорКалинин Владислав 46' (Амиан Бони ( 46') Политевич СергейГаврилович АлексейРайШколик Игорь 46' (Адеола Раймонд ( 46'  90') Селява Александр  19'Демченко Никита ЮрьевичСедько Павел 46' (Подстрелов Дмитрий ( 46') Альфред СтивенБахар Иван 46' (Пигас Вадим ( 46')
Запасные: Хващинский ВладимирПедро ИгорЖердев ГлебШимакович ИванМельниченко ТрофимКаратай АртёмБегунов РоманМихайрин Матвей
15 августа. Стадион "Europa Sports Park".
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Линкольн

Новости по матчу

14 Августа
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Рискованная ставка и прогноз на матч Линкольн — Динамо Минск Лиги Европы — 15 августа 2024
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