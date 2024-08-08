Минское «Динамо» уверенно одолело «Линкольн»

Минское «Динамо» провело номинально домашний матч Лиги Европы против «Линкольна» и имело ощутимый перевес. Но первый момент имел соперник - Нано подал с левого фланга, вратарь на выход пошел слишком опрометчиво, Тиджей де Барр пробивал головой в открытый створ, но касание руки голкипера всё-таки помешало гостям открыть счёт. У соперника вторым темпом после углового Павел Седько навесил с левого фланга, мяч дошел до дальнего края штрафной до Алексея Гавриловича, который пробил в касание, а снаряд, зацепив спину защитника, оказался в ближнем углу - 1:0. Стивен Альфред на 45-й минуте завершал атаку динамовцев ударом с 14 метров, однако мяч парировал вратарь.

После навеса Седько Сергей Политевич головой пробивал мимо ошибшегося на выходе голкипера, защитник остановил мяч на ленточке, а Альфред из вратарской пальнул над перекладиной. В концовке Игор Педро после розыгрыша углового отметился обводящим ударом в дальний угол - мяч попал в штангу, отскочил в защитника и в створ всё-таки не попал следующая атака - после аута Альфред скинул мяч вдоль ворот, а Игор Педро переправил его в сетку - 2:0.

У минчан хорошие шансы перед ответным поединком.