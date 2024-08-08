«Кривбасс» вернулся в еврокубки с поражения от «Виктории»

«Кривбасс» провёл свой первый еврокубковый матч текущего сезона, сыграв в Словакии против чешской «Виктории». Ни одна из команд не имела подавляющего перевеса по ходу игры. Первый тайм остался за украинским коллектив благодаря голу Принса Аду на 20-й минуте. В самом начале второго тайма Иржи Панос сравнял счет, а Даниэль Васюлин на 69-й минуте вывел вперед «Викторию» - 1:2.

Ответный матч состоится через неделю. Победитель в этой паре выйдет на «Хартс», проигравший - на «Бетис» (в Лиге конференций).