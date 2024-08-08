«Кривбасс» вернулся в еврокубки с поражения от «Виктории»

«Кривбасс» провёл свой первый еврокубковый матч текущего сезона, сыграв в Словакии против чешской «Виктории». Ни одна из команд не имела подавляющего перевеса по ходу игры. Первый тайм остался за украинским коллектив благодаря голу Принса Аду на 20-й минуте. В самом начале второго тайма Иржи Панос сравнял счет, а Даниэль Васюлин на 69-й минуте вывел вперед «Викторию» - 1:2.
Ответный матч состоится через неделю. Победитель в этой паре выйдет на «Хартс», проигравший - на «Бетис» (в Лиге конференций).
Протокол игры
|(1:0) Аду Принс20'
|48'Jiri Panos (1:1)
|69'Daniel Vasulin (1:2)
Клищук Андрей•Понедельник Андрей•Романчук Александр II•Стецков Тимур•Дибанго Иван• 63'Бизимана Джихад•Кузык Денис66' (Драмбаев Aлександр (66') •Вакулко Юрий 74'81' (_Matteo Amoroso (81') •Yegor Tverdokhlib55' (Лунёв Максим (55') •Микитишин Артур66' (Созах Даниэль (66') •Аду Принс 17'81' (Кожушко Олег (81')
Тврдонь Мариан•Дуэ Сампсон•Хранак Робин•Емелка Вацлав•Гавел Милан90' (Ирка Эрик (90') •Копич Ян•Черв Лукаш•Калвач Лукаш•Шулц Павел90' (Москейра Джон (90') •Jiri Panos 32'64' (Tom Sloncik (64') •Выдра Матей46' (Daniel Vasulin (46') 74'
08 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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