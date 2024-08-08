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«Кривбасс» вернулся в еврокубки с поражения от «Виктории»

08 Августа 2024 • 22:53 Комментировать
Кривбасс
1:2
Виктория Пльзень
окончен

«Кривбасс» провёл свой первый еврокубковый матч текущего сезона, сыграв в Словакии против чешской «Виктории». Ни одна из команд не имела подавляющего перевеса по ходу игры. Первый тайм остался за украинским коллектив благодаря голу Принса Аду на 20-й минуте. В самом начале второго тайма Иржи Панос сравнял счет, а Даниэль Васюлин на 69-й минуте вывел вперед «Викторию» - 1:2.

Ответный матч состоится через неделю. Победитель в этой паре выйдет на «Хартс», проигравший - на «Бетис» (в Лиге конференций).

Протокол игры  
Кривбасс1:2Виктория Пльзень
(1:0) Аду Принс20'  
  48'Jiri Panos (1:1)
  69'Daniel Vasulin (1:2)
Клищук АндрейПонедельник АндрейРоманчук Александр IIСтецков ТимурДибанго Иван  63'Бизимана ДжихадКузык Денис 66' (Драмбаев Aлександр ( 66') Вакулко Юрий  74' 81' (_Matteo Amoroso ( 81') Yegor Tverdokhlib 55' (Лунёв Максим ( 55') Микитишин Артур 66' (Созах Даниэль ( 66') Аду Принс  17' 81' (Кожушко Олег ( 81')
Запасные: Хома БогданПо Жан-МорельBandeiraХомченовский ДмитрийМаханьков Владимир
Тврдонь МарианДуэ СампсонХранак РобинЕмелка ВацлавГавел Милан 90' (Ирка Эрик ( 90') Копич ЯнЧерв ЛукашКалвач ЛукашШулц Павел 90' (Москейра Джон ( 90') Jiri Panos  32' 64' (Tom Sloncik ( 64') Выдра Матей 46' (Daniel Vasulin ( 46'  74')
Запасные: Сене Шейк КориMatyas SilhavyVaclav MikaAlexandr SojkaJames BelloРикардиньо ФеррейраIdjessi MetsokoFlorian Wiegele
08 августа. Стадион "Кошицкая футбольная арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Кривбасс Виктория Пльзень

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