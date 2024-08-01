«Шериф» покинул Лигу Европы после неудачи в Швеции

После домашнего поражения от «Эльфсборга» (0:1) «Шериф» не имел никаких шансов в ответном поединке. Шведы создали уйму моментов, самыми опасными из которых были следующие. Уже на второй минуте Никлас Хульт с левого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, защитник головой неудачно отбросил мяч своему партнеру, чем и воспользовался Джалал Абдулаи, с близкого расстояния переигравший голкипера, - 1:0. Симон Хедлунд с правого фланга выполнил шикарный навес в центр вратарской, Майкл Байду великолепно открылся и непонятным образом с близкого расстояния пробил точно во вратаря. Голкипер «Шерифа» грубо ошибся с передачей на своей половине поля, после чего Хульт практически из центрального круга пробил по пустым воротам, и мяч пролетел рядом с левой штангой.

Во втором тайме быстрая атака получилась у футболистов «Эльфсборга», в ходе которой мяч на правом фланге получил Хедлунд и отдал пас вперёд, Байду под углом вышел на ворота соперника и с близкого расстояния плотным ударом был точен - 2:0.

«Шериф» выбыл в Лигу конференций и сыграет с «Олимпией» из Любляны.