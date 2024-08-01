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Лига Европы

«Шериф» покинул Лигу Европы после неудачи в Швеции

01 Августа 2024 • 21:55 Комментировать
Эльфсборг
2:0
Шериф
окончен

После домашнего поражения от «Эльфсборга» (0:1) «Шериф» не имел никаких шансов в ответном поединке. Шведы создали уйму моментов, самыми опасными из которых были следующие. Уже на второй минуте Никлас Хульт с левого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, защитник головой неудачно отбросил мяч своему партнеру, чем и воспользовался Джалал Абдулаи, с близкого расстояния переигравший голкипера, - 1:0. Симон Хедлунд с правого фланга выполнил шикарный навес в центр вратарской, Майкл Байду великолепно открылся и непонятным образом с близкого расстояния пробил точно во вратаря. Голкипер «Шерифа» грубо ошибся с передачей на своей половине поля, после чего Хульт практически из центрального круга пробил по пустым воротам, и мяч пролетел рядом с левой штангой.

Во втором тайме быстрая атака получилась у футболистов «Эльфсборга», в ходе которой мяч на правом фланге получил Хедлунд и отдал пас вперёд, Байду под углом вышел на ворота соперника и с близкого расстояния плотным ударом был точен - 2:0.

«Шериф» выбыл в Лигу конференций и сыграет с «Олимпией» из Любляны.

Протокол игры  
Эльфсборг2:0Шериф
(1:0) Абдулаи Джалал2'  
(2:0) Байду Майкл73'  
Петтерссон Исак  57'Хольмен СебастьянХенрикссон Густав  36'Йегбе ТерриХедлунд Симон 79' (Ларссон Йохан ( 79') Зенели Бесфорт  86'Оума Тимоти  49' 67' (Седерберг Ноа ( 67') Хульт Никлас 78' (Кайб Рами ( 78') Зенели Арбер 84' (Эстман Лео ( 84') Байду МайклАбдулаи Джалал 67' (Гвюдмюндссон Эггерт-Арон ( 67')
Запасные: Фрик ПерКасем АхмедБальдюрссон Андри-ФаннарДжебара КамильИбрахим БухариБундгорд МаркусТомасен Йенс
Аль-Туми РашедБеиратш ЖосленЛинс МатеусБоакие НанаПата ИлунгаПальинья Жуан 69' (Аканби Ибрагим ( 69') Киабу Мусса 69' (Юрешкин Роко ( 69') Мия Алесио  17' 61' (Адемо Питер ( 61') Бадоло СедрикАллач Айуб 84' (Пайрели Вадим ( 84') Риак Аяк 84' (Уаттара Абу ( 84')
Запасные: Страйстари ВикторДеспотовски СтефанФоров ДалилаЧелядник Дмитрий
01 августа. Стадион "Boraas Arena".
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