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Лига Европы

«Шериф» в концовке упустил ничью в матче с «Эльфсборгом»

25 Июля 2024 • 22:03 Комментировать
Шериф
0:1
Эльфсборг
окончен

«Шериф» принимал «Эльфсборг» в борьбе за третий отборочный раунд Лиги Европы. На протяжении всей игры команды считанные разы били по воротам, но исправились в самой концовке. На 57-й минуте впервые в игре мяч отправился в сетку ворот «Шерифа», но еще до удара с острого угла Эггерта-Арона Гвюдмюндссона был зафиксирован офсайд. Симон Хедлунд принял мяч в чужой штрафной площади, сделал пару шагов и зарядил в дальний угол, а мяч прошел в сантиметрах от штанги хозяев. В ответ Седрик Бадоло решил пульнуть с дальней дистанции - удар получился очень сильным, но вратарь с трудом смог справиться. Арбер Зенели в одиночку прошел всю оборону «Шерифа» и вырвался один на один, но кипер вынудил соперника сместиться на острый угол. Это не остановило Зенели, который попытался перебросить вратаря, а тот коснулся мяча рукой и едва не отправил снаряд в свои ворота. И все же гости размочили счет  с пенальти - Хедлунд пробил на удобной для вратаря высоте, но в левый от себя угол, а голкипер завалился в другую сторону.

0:1, у шведов получше шансы на следующий раунд.

Протокол игры  
Шериф0:1Эльфсборг
  86'Хедлунд Симон (0:1)
Аль-Туми РашедПата ИлунгаБеиратш ЖосленЛинс МатеусБоакие НанаМия Алесио  73'Аллач Айуб 87' (Уаттара Абу ( 87') Киабу МуссаПальинья ЖуанАдемо Питер  38' 56' (Аканби Ибрагим ( 56') Бадоло Седрик  85'
Запасные: Страйстари ВикторЮрешкин РокоДеспотовски СтефанПайрели ВадимРиак АякФоров ДалилаЧелядник Дмитрий
Петтерссон ИсакХольмен СебастьянХенрикссон ГуставЙегбе ТерриХедлунд Симон  90'Зенели БесфортОума Тимоти 77' (Бальдюрссон Андри-Фаннар ( 77') Хульт Никлас  69' 87' (Кайб Рами ( 87') Джебара Камиль 55' (Гвюдмюндссон Эггерт-Арон ( 55') Байду Майкл 77' (Фрик Пер ( 77') Зенели Арбер 55' (Абдулаи Джалал ( 55')
Запасные: Седерберг НоаКасем АхмедИбрахим БухариБундгорд МаркусЛарссон ЙоханАппенберг Мелкер
25 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Эльфсборг

Новости по матчу

24 Июля
16:37
Ставка и прогноз на матч Шериф — Эльфсборг Лиги Европы — 25 июля 2024
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