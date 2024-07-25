«Шериф» в концовке упустил ничью в матче с «Эльфсборгом»

«Шериф» принимал «Эльфсборг» в борьбе за третий отборочный раунд Лиги Европы. На протяжении всей игры команды считанные разы били по воротам, но исправились в самой концовке. На 57-й минуте впервые в игре мяч отправился в сетку ворот «Шерифа», но еще до удара с острого угла Эггерта-Арона Гвюдмюндссона был зафиксирован офсайд. Симон Хедлунд принял мяч в чужой штрафной площади, сделал пару шагов и зарядил в дальний угол, а мяч прошел в сантиметрах от штанги хозяев. В ответ Седрик Бадоло решил пульнуть с дальней дистанции - удар получился очень сильным, но вратарь с трудом смог справиться. Арбер Зенели в одиночку прошел всю оборону «Шерифа» и вырвался один на один, но кипер вынудил соперника сместиться на острый угол. Это не остановило Зенели, который попытался перебросить вратаря, а тот коснулся мяча рукой и едва не отправил снаряд в свои ворота. И все же гости размочили счет с пенальти - Хедлунд пробил на удобной для вратаря высоте, но в левый от себя угол, а голкипер завалился в другую сторону.

0:1, у шведов получше шансы на следующий раунд.