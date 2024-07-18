«Шериф» только в серии пенальти прошёл «Зиру»

В ответной встрече первого раунда квалификации Лиги Европы «Шериф» пытался отыграться у «Зиры» после домашней неудачи (0:1). На седьмой минуте у хозяев подача с правого фланга со стандарта, Давит Волков достал мяч, который, казалось, уходил за пределы поля, Руан подправил его на дальнюю штангу, а Рафаэль Утциг результативно пробил в падении головой - 1:0. На 40-й минуте Яде Папа наступил на ногу Сума Салифу, который в ответ отмахнулся от соперника и был удален. Хозяева остались вдесятером.

Молдаване сравняли счет на 54-й минуте. Передача Седрика Бадоло между двух соперников на Илунгу Пату, который с правой ноги исполнил подачу, а Айуб Аллач здорово пробил головой, оторвавшийся от соперника, - 1:1. Вскоре после розыгрыша углового Аллач выполнил подачу с правой ноги на дальнюю штангу, где оторвался от соперника Яде Папа и головой поразил ворота соперника - 1:2. Редкий момент у «Зиры» - штрафной удар на левом фланге, подача от Алиева, и мяч с отскоком от газона попал в перекладину.

В овертайме Ибрагим Аббас получил передачу пяткой от Рустама Ахмедзаде и бил наверняка, но мяч попал в грудь за щитнику, и мяч вылетел за лицевую.

В серии пенальти победил «Шериф» (5:4). Его следующий соперник - «Эльфсборг». «Зира» выбывает в Лигу конференций и там сыграет против ДАКа.