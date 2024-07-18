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Лига Европы

«Шериф» только в серии пенальти прошёл «Зиру»

18 Июля 2024 • 21:52 Комментировать
Зира
1:2
Шериф

В ответной встрече первого раунда квалификации Лиги Европы «Шериф» пытался отыграться у «Зиры» после домашней неудачи (0:1). На седьмой минуте у хозяев подача с правого фланга со стандарта, Давит Волков достал мяч, который, казалось, уходил за пределы поля, Руан подправил его на дальнюю штангу, а Рафаэль Утциг результативно пробил в падении головой - 1:0. На 40-й минуте Яде Папа наступил на ногу Сума Салифу, который в ответ отмахнулся от соперника и был удален. Хозяева остались вдесятером.

Молдаване сравняли счет на 54-й минуте. Передача Седрика Бадоло между двух соперников на Илунгу Пату, который с правой ноги исполнил подачу, а Айуб Аллач здорово пробил головой, оторвавшийся от соперника, - 1:1. Вскоре после розыгрыша углового Аллач выполнил подачу с правой ноги на дальнюю штангу, где оторвался от соперника  Яде Папа и головой поразил ворота соперника - 1:2. Редкий момент у «Зиры» - штрафной удар на левом фланге, подача от Алиева, и мяч с отскоком от газона попал в перекладину.

В овертайме Ибрагим Аббас получил передачу пяткой от Рустама Ахмедзаде и бил наверняка, но мяч попал в грудь за щитнику, и мяч вылетел за лицевую.

В серии пенальти победил «Шериф» (5:4). Его следующий соперник - «Эльфсборг». «Зира» выбывает в Лигу конференций и там сыграет против ДАКа.

Протокол игры  
Зира

1:2

(пен. 4:5)

Шериф
(1:0) Утциг Рафаэль5'  
  54'Аллач Айуб (1:1)
  77'Яде Папа Ндиага (1:2)
Силва ТьягоАлиев ГисматМуцинзи АнгеРуан IIIИбрагим Джибрилла 58' (Байрамов Фуад ( 58') Салифу Сума  40'Гаджиев Гаджиага 104' (Ибрагим Аббас ( 104') Зебли Дезире Пьер 80' (Нуриев Джейхун ( 80') Кулиев Эльдар 58' (Ибрахимли Исмаил ( 58') Волков Давит 73' (Ахмедзаде Рустам ( 73'  102') Утциг Рафаэль 46' (Ака Стефан ( 46')
Запасные: Хашимов СалимАлиджанов ЭлчинМартинс ДжуниорИсаев МагсадНазиров Анар
Аль-Туми РашедПата Илунга  3'Беиратш ЖосленЛинс Матеус 117' (Деспотовски Стефан ( 117') Пальинья ЖуанБоакие Нана 53' (Мия Алесио ( 53'  90') Киабу Мусса 106' (Уаттара Абу ( 106') Яде Папа НдиагаАдемо Питер  31' 46' (Аллач Айуб ( 46') Бадоло СедрикРиак Аяк 75' (Аканби Ибрагим ( 75'Челядник Дмитрий 120')
Запасные: Страйстари ВикторПайрели ВадимНгом-Мбекели ЖеромФоров Далила
18 июля. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Зира

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08:50
Ставка и прогноз на матч Зира — Шериф Лиги Европы — 18 июля 2024
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