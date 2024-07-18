«Тобол» переиграл «Ружомберок», но выбыл в Лигу конференций

После поражения в выездном матче Лиги Европы от «Ружомберока» (2:5) перед «Тоболом» стояло сложная задача в ответной встрече. Команда из Казахстана выглядела лучше противника и нанесла полтора десятка ударов по воротам, но результативной была только одна атака на старте встречи.
На восьмой минуте проникающий пас отдавал Игор Иванович в штрафную на ход Ахмеду эль-Массауди, который легко переиграл голкипера, пробив точно под перекладину, - 1:0. Ровно через тайма хозяева едва не вернулись в игру - ворвался в штрафную с правого фланга Иванович и прострелил на дальнюю штангу, где пробил с разворота Ислам Чесноков, но мяч угодил точно в штангу.
1:0, «Тобол» победил, но переходит в Лигу конференций, где сыграет против «Санкт-Галлена».
Протокол игры
|(1:0) Эль-Мессауди Ахмед8'
Покатилов Стас•Габараев Альберт•Миладинович Иван•Ндиайе Пап-Альюн II•Тапалов Еркин•Мосиашвили Цотнэ62' (Кошта Руи (62') •Эдем Эссьен Эдедем•Чесноков Ислам•Эль-Мессауди Ахмед•Энен Давид 45'75' (Жумашев Жаслан (75') •Иванович Игор
Фрюхвальд Томаш•Кестль Даниэль•Малы Матуш• 76'Мойжиш Александр70' (Масло Ян (70') •Лютеран Оливер•Лавринчик Самуэль•Мудры Тимотей•Домонкос Кристоф•Гладик Ян90' (Бодя Мартин (90') •Келемен Марко46' (Тучны Адам (46') • 88'Хриен Мартин79' (Герец Штефан (79')
18 июля. Стадион "Центральный стадион Костаная".
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