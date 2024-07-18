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«Тобол» переиграл «Ружомберок», но выбыл в Лигу конференций

18 Июля 2024 • 19:58 Комментировать
Тобол
1:0
Ружомберок
окончен

После поражения в выездном матче Лиги Европы от «Ружомберока» (2:5) перед «Тоболом» стояло сложная задача в ответной встрече. Команда из Казахстана выглядела лучше противника и нанесла полтора десятка ударов по воротам, но результативной была только одна атака на старте встречи.

На восьмой минуте проникающий пас отдавал Игор Иванович в штрафную на ход Ахмеду эль-Массауди, который легко переиграл голкипера, пробив точно под перекладину, - 1:0. Ровно через тайма хозяева едва не вернулись в игру - ворвался в штрафную с правого фланга Иванович и прострелил на дальнюю штангу, где пробил с разворота Ислам Чесноков, но мяч угодил точно в штангу.

1:0, «Тобол» победил, но переходит в Лигу конференций, где сыграет против «Санкт-Галлена».

Протокол игры  
Тобол1:0Ружомберок
(1:0) Эль-Мессауди Ахмед8'  
Покатилов СтасГабараев АльбертМиладинович ИванНдиайе Пап-Альюн IIТапалов ЕркинМосиашвили Цотнэ 62' (Кошта Руи ( 62') Эдем Эссьен ЭдедемЧесноков ИсламЭль-Мессауди АхмедЭнен Давид  45' 75' (Жумашев Жаслан ( 75') Иванович Игор
Запасные: Цонев РадославГалым БейбитВалиуллин РусланБожко РоманАсранкулов РоманАбдулла ЕрмекМелихов ЮрийБусурманов СултанШахов Евгений
Фрюхвальд ТомашКестль ДаниэльМалы Матуш  76'Мойжиш Александр 70' (Масло Ян ( 70') Лютеран ОливерЛавринчик СамуэльМудры ТимотейДомонкос КристофГладик Ян 90' (Бодя Мартин ( 90') Келемен Марко 46' (Тучны Адам ( 46'  88') Хриен Мартин 79' (Герец Штефан ( 79')
Запасные: Тяпай ДоминикХобот МарьянГомола МартинБозик РудольфЯцкуляк ДавидСокол БраниславМадленяк Матей
18 июля. Стадион "Центральный стадион Костаная".
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Тобол Ружомберок

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17 Июля
10:08
Ставка и прогноз на матч Тобол — Ружомберок Лиги Европы — 18 июля 2024
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