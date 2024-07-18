«Тобол» переиграл «Ружомберок», но выбыл в Лигу конференций

После поражения в выездном матче Лиги Европы от «Ружомберока» (2:5) перед «Тоболом» стояло сложная задача в ответной встрече. Команда из Казахстана выглядела лучше противника и нанесла полтора десятка ударов по воротам, но результативной была только одна атака на старте встречи.

На восьмой минуте проникающий пас отдавал Игор Иванович в штрафную на ход Ахмеду эль-Массауди, который легко переиграл голкипера, пробив точно под перекладину, - 1:0. Ровно через тайма хозяева едва не вернулись в игру - ворвался в штрафную с правого фланга Иванович и прострелил на дальнюю штангу, где пробил с разворота Ислам Чесноков, но мяч угодил точно в штангу.

1:0, «Тобол» победил, но переходит в Лигу конференций, где сыграет против «Санкт-Галлена».