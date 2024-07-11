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«Зира» обыграла «Шериф», нанеся всего один удар по воротам

11 Июля 2024 • 22:02 Комментировать
Шериф
0:1
Зира

«Шериф» стартовал в квалификации Лиги Европы домашним матчем против «Зиры». Ибрагим Аканби мог открыть счет, но головой опасно пробивал по центру - парировано. Седрик Бадоло со средней дистанции атаковал в верхнюю часть ворот, и снова вратарь на месте. А вот команда из Азербайджана реализовала свой единственный удар. Сума Салифу прорывался к воротам, мяч отскочил к Давиту Волкову, а тот с 15 метров поразил дальнюю часть ворот.

0:1 по итогам первого матча, ответный - через неделю.

Протокол игры  
Шериф0:1Зира
  88'Волков Давит (0:1)
Аль-Туми РашедБеиратш ЖосленПата ИлунгаЯде Папа НдиагаЛинс МатеусАллач Айуб 70' (Мия Алесио ( 70') Киабу МуссаПальинья ЖуанАканби Ибрагим 70' (Риак Аяк ( 70') Адемо Питер 83' (Нгом-Мбекели Жером ( 83') Бадоло Седрик
Запасные: Уаттара АбуСтрайстари ВикторДеспотовски СтефанПайрели ВадимФоров ДалилаЧелядник ДмитрийБоакие Нана
Силва ТьягоИбрагим ДжибриллаАка Стефан  40' 77' (Муцинзи Анге ( 77') Руан IIIНуриев Джейхун 64' (Гаджиев Гаджиага ( 64') Зебли Дезире Пьер  31' 64' (Салифу Сума ( 64') Ибрахимли ИсмаилАлиев ГисматУтциг Рафаэль 85' (Мартинс Джуниор ( 85') Ахмедзаде Рустам 64' (Кулиев Эльдар ( 64') Волков Давит
Запасные: Хашимов СалимБайрамов ФуадАлиджанов ЭлчинИсаев МагсадИбрагим АббасНазиров Анар
11 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Зира

Новости по матчу

10 Июля
22:47
Ставка и прогноз на матч Шериф — Зира Лиги Европы — 11 июля 2024
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