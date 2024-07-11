«Зира» обыграла «Шериф», нанеся всего один удар по воротам

«Шериф» стартовал в квалификации Лиги Европы домашним матчем против «Зиры». Ибрагим Аканби мог открыть счет, но головой опасно пробивал по центру - парировано. Седрик Бадоло со средней дистанции атаковал в верхнюю часть ворот, и снова вратарь на месте. А вот команда из Азербайджана реализовала свой единственный удар. Сума Салифу прорывался к воротам, мяч отскочил к Давиту Волкову, а тот с 15 метров поразил дальнюю часть ворот.

0:1 по итогам первого матча, ответный - через неделю.