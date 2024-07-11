«Зира» обыграла «Шериф», нанеся всего один удар по воротам

«Шериф» стартовал в квалификации Лиги Европы домашним матчем против «Зиры». Ибрагим Аканби мог открыть счет, но головой опасно пробивал по центру - парировано. Седрик Бадоло со средней дистанции атаковал в верхнюю часть ворот, и снова вратарь на месте. А вот команда из Азербайджана реализовала свой единственный удар. Сума Салифу прорывался к воротам, мяч отскочил к Давиту Волкову, а тот с 15 метров поразил дальнюю часть ворот.
0:1 по итогам первого матча, ответный - через неделю.
Протокол игры
|88'Волков Давит (0:1)
Аль-Туми Рашед•Беиратш Жослен•Пата Илунга•Яде Папа Ндиага•Линс Матеус•Аллач Айуб70' (Мия Алесио (70') •Киабу Мусса•Пальинья Жуан•Аканби Ибрагим70' (Риак Аяк (70') •Адемо Питер83' (Нгом-Мбекели Жером (83') •Бадоло Седрик
Силва Тьяго•Ибрагим Джибрилла•Ака Стефан 40'77' (Муцинзи Анге (77') •Руан III•Нуриев Джейхун64' (Гаджиев Гаджиага (64') •Зебли Дезире Пьер 31'64' (Салифу Сума (64') •Ибрахимли Исмаил•Алиев Гисмат•Утциг Рафаэль85' (Мартинс Джуниор (85') •Ахмедзаде Рустам64' (Кулиев Эльдар (64') •Волков Давит
11 июля. Стадион "Шериф" (Тирасполь).
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