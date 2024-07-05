УЕФА объявил решение по допуску «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в еврокубки

УЕФА посредством официального сайта объявил решение по допуску некоторых клубов в еврокубки. Так, «Манчестер Сити» и «Жирона» допущены в Лигу чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» и «Ницца» - в Лигу Европы.

Вопросы по поводу допуска этих клубов возникали из-за общих владельцев в лице City Football Group («Манчестер Сити» и «Жирона») и INEOS («Манчестер Юнайтед» и «Ницца»). Впрочем, после «внесения существенных изменений инвесторами» все клубы были допущены, сообщает УЕФА.

Отмечается, что заинтересованные инвесторы передали акции «Жироны» и «Ниццы» независимым доверительным управляющим через структуру слепого траста, созданную под надзором органа финансового контроля УЕФА.