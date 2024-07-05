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Лига Европы

Okko приобрёл права на показ Лиги чемпионов официально

05 Июля 2024 • 14:18 Комментировать (2)

Онлайн-кинотеатр Okko будет показывать все еврокубковые турниры в России.

Как сообщают «Ведомости.Спорт», Okko приобрел права на показ в России Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также на показ игр Суперкубка УЕФА. Утверждается, что договор рассчитан до 2027 года.

Напомним, на протяжении долгих лет главным вещателем еврокубков в России был «Матч ТВ».

— Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей», – сообщили «Ведомости.Спорту» в пресс-службе Okko.

Первая трансляция состоится 14 августа. В этот день «Реал» и «Аталанта» сыграют между собой в рамках Суперкубка УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок Уефа Okko Спорт
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Комментарии (2) Все комментарии
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kostet
05 Июля 2024 в 15:36
Ну всё значит, для меня футбол закончился. Еще не хватало деньги за него платить, пусть лохов в другом месте ищут.
Ceroki
05 Июля 2024 в 14:27
А матч тв ?? Не приобрел ?
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