Онлайн-кинотеатр Okko будет показывать все еврокубковые турниры в России.

Как сообщают «Ведомости.Спорт», Okko приобрел права на показ в России Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также на показ игр Суперкубка УЕФА. Утверждается, что договор рассчитан до 2027 года.

Напомним, на протяжении долгих лет главным вещателем еврокубков в России был «Матч ТВ».

— Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей», – сообщили «Ведомости.Спорту» в пресс-службе Okko.

Первая трансляция состоится 14 августа. В этот день «Реал» и «Аталанта» сыграют между собой в рамках Суперкубка УЕФА.